OPEC'ten petrol üretimini artırma kararı

Viyana’da bir araya gelen OPEC+ ağustos ayından itibaren küresel petrol arzına 400 bin varil/gün daha ekleyecek.

Anlaşma, kartelin üretimini Ağustos ayından itibaren her ay günde 400.000 varil artıracağı ve durdurulan üretiminin tamamı yeniden canlandırılana kadar devam edeceği anlamına geliyor.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, anlaşma ayrıca BAE ve diğer bazı ülkelere üretim kısıtlarıyla ilgili Mayıs 2022'den itibaren daha yüksek taban sunacak.

Anlaşma kapsamında BAE'nin mevcut 3,2 milyon varil/gün olan üretim kotası göre 3,5 milyon varil/gün düzeyine yükseltildi.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kotaları ise bugünkü 11 milyon varil/gün düzeylerinden 11,5 milyon varile çıkıyor. Irak ve Kuveyt ise üretim kotasını 150 bin varil/gün artırarak sırasıyla 4,8 milyon varil/gün ve 3 milyon varil/gün düzeyine çıkartmış oldu.

Arza yıl sonuna kadar 2 milyon varil/gün daha ekleyecek uzlaşı kapsamında OPEC+ ayrıca kesintilerin pazarın durumuna göre azaltılmasına ilişkin uzlaşıyı daha önce belirtilen Nisan 2022 tarihinden Aralık 2022'ye kadar da uzattı.

BAE: Anlaşmadan memnunuz

BAE Enerji Bakanı Suhail Bin Muhammed el-Mazroui basın toplantısında "Anlaşmadan memnunuz." açıklamasını yaptı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman uzlaşmaya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

OPEC+ geçen yıl üretimi rekor düzey olan günlük 10 milyon varil düzeyinde azaltma kararı almıştı.

Bloomberg

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.