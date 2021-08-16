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TIMETURK / EKONOMİ / Online İşlemler’de kayıtlı kartlar 3 milyona ulaştı

Online İşlemler’de kayıtlı kartlar 3 milyona ulaştı

Türk Telekom'un Online işlemler mobil uygulaması ile müşteriler güvenli ve hızlı ödemenin yanı sıra tarife ve paket bilgilerini görebilme ve değişiklik yapabilme, fatura detaylarını inceleyebilme gibi pek çok işlem yapabiliyorlar.

2 Saat Önce
2021-08-16 13:27:26
Online İşlemler’de kayıtlı kartlar 3 milyona ulaştı

Türk Telekom'un Online İşlemler mobil uygulamasına kaydedilen kredi kartı sayısı, bir yılda üç katına çıkarak 3 milyona ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son bir yılda, kayıtlı kredi kartı sayısının 3 katına çıkarak 3 milyona ulaştığı Online İşlemler'de fatura ödeme, TL yükleme ya da avantajlı paket satın alma olanakları sunuluyor.

Türk Telekom güvencesi ile uygulamada kartını kaydeden müşteri sayısının dijitalleşen dünyada gelecek dönemlerde daha da artması bekleniyor.

Online işlemler mobil uygulaması ile müşteriler güvenli ve hızlı ödemenin yanı sıra tarife ve paket bilgilerini görebilme ve değişiklik yapabilme, kalan kullanımlarını sorgulama ve fatura detaylarını inceleyebilme gibi pek çok işlem yapabiliyorlar.

Ayrıca Sil Süpür ile bol bol GB, dakika ve Muud Premium gibi hediyelerin de dâhil olduğu sürprizler, Bana Özel ile çok avantajlı kampanya ve paketler, Bi'Dünya Fırsat ile de anlaşmalı markalarda büyük indirimler ve avantajlar Türk Telekom müşterilerine özel olarak sunuluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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