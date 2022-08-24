Online alışverişlerdeki düzenlemelere sektör temsilcilerinden tepki

Ticaret Bakanlığı, internetten alışveriş yapanları ilgilendiren iki önemli değişikliğe gitti. Yapılan yeni düzenlemelere sektör temsilcilerinden tepki geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ‘Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'ni değerlendiren Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, elektronik ürünlerde 14 günlük koşulsuz cayma hakkının kaldırıldığını söyledi.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar ise, geri kalan tüm ürünlerin iadesi için iade kargo ücretinin artık tüketiciler tarafından karşılanacağını belirtti. Ancak, teslim edilen ürün kusurluysa, tüketiciden iade kargo ücreti alınamayacak.

Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre Ağaoğlu, söz konusu değişikliklerin tartışmaya açılmadan Resmi Gazete'de yayımlanmasına tepki gösterdi.

"Vatandaş kendi kendini mi aldatmış olacak?"

“Düzenlemede tespit ettiğimiz iki olumsuz var” diyen Ağaoğlu, “İlki, elektronik ürünlerde paketi açmasanız bile cayma hakkının kaldırılmış olması. Yani tüketici gelen paketin hafifliğinden şüphelenip, ‘acaba dolandırılıyor muyum' diye şüphelense ve paketi açmadan iade etmek istese bile edemeyecek” dedi.

Ağaoğlu, “Kargocu ‘ben paketi sağlam teslim ettim' derken, satışı yapan mağaza da ‘ben de kargoya sağlam verdim' diyecek. Tüketici kendi kendi mi aldatmış olacak” diye konuştu.

"Düzenlemenin tartışmaya açılmasını isterdik"

Tespit ettikleri ikinci olumsuzluğun da ürünün iadesi durumunda artık iade kargo ücretini vatandaşın kendisinin karşılaması olduğunu söyleyen Ağaoğlu, şöyle devam etti:

“Mevcut düzenlemede satıcılar tüketiciden böyle bir ücret talep edemezdi. Yapılan değişiklik ile satıcı ‘iade halinde kargo bedeli tüketiciye aittir' şeklinde şerh düşebilecek. Tüm satıcılar bundan faydalanır ve bu ücreti talep eder. Biz isterdik ki bu düzenleme tartışmaya açılsın, biz de hem satıcı hem tüketici tarafındaki mağduriyetleri ifade edelim.”