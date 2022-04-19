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TIMETURK / EKONOMİ / Önemli karar! Gayrimenkul satışında Türk Lirası zorunluluğu getirildi

Önemli karar! Gayrimenkul satışında Türk Lirası zorunluluğu getirildi

Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu hale getirildi.

3 Saat Önce
2022-04-19 08:17:08
Önemli karar! Gayrimenkul satışında Türk Lirası zorunluluğu getirildi

28 Şubat 2008'de yayımlanan 26801 sayılı Resmî Gazete'deki Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de değişikliğe gidildi. Tebliğ'in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür) sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklendi. on beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şeklinde değiştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar yürürlüğe girdi. .

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