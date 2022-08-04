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TIMETURK / EKONOMİ / Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı

Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı

Ön ödemeli konutlarda sözleşmeyle belirlenen tüketiciye azami teslim süresi, 36 aydan 48 aya çıkarıldı.

1 Saat Önce
2022-08-04 09:39:19
Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı

Ticaret Bakanlığının Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunlu olacak. Bu süre her sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek.

Değişiklik öncesinde bu süre en fazla 36 ay olarak uygulanıyordu. Yönetmelik, 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek. AA .

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