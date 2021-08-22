Ön ödemeli kart ihtiyaç mı israf mı?

İsme özel çıkarılabilen ön ödemeli kart 12 yaşından büyük çocuklar için de çıkarılabiliyor. Peki bu kartlar kullanım açısından hangi avantaj ve dezavantajlar sunuyor?

Ön ödemeli kart, bir kredi kartı veya bankamatik kartından farklıdır. Bir vadesiz hesaba bağlı olmasına gerek olmadan kullanıcının karta yüklediği miktar kadar harcama yapmasını sağlar. Temel ihtiyaç alışverişlerinde kullanılabildiği gibi online alışverişlerde, ulaşım kartlarına para yüklemede ve fatura ödemelerinde kullanılabilmektedir.

Bir diğer özelliği, isme özel çıkarılabilen ön ödemeli kartın 12 yaşından büyük çocuklar için de çıkarılabiliyor olması.

Böylece aileler çocuklarının harçlıklarını nakit olarak vermektense onları hem kart kullanmaya alıştırabilir hem de finansal okuryazarlık eğitimine bugünden başlayabilir. Bu sayede çocuğunun harcamalarını da kolaylıkla kontrol edebilir.



Nasıl ve nerelerde kullanılıyor?

Bankaların mobil bankacılığından da başvurulan kartlar kişinin istediğine göre fiziki kart olarak basılabilir veya fiziki kart teslim almaksızın yalnızda dijital kart olarak kullanılabilmektedir. Bu esnek yapısı sayesinde hem bireylerin görece küçük tutarlardaki meblağlardaki harcamaları için faydalıdır hem de gençler adına çıkarılması halinde kontrollü harcamayı sağlamaktadır. Gençlerin temel alışveriş harcamalarını ve ulaşım kartı ödemelerini ön ödemeli kartlarla ya da mobil kanallar üzerinden yapabiliyor olması onlara dijital ortamda harcama pratiği kazandırırken bir taraftan da ailelere bu harcamaları kolaylıkla kontrol ve takip edebilme imkanı sunmaktadır.

Hangi avantajları sağlıyor?

Bu kartlardan yararlanmak için bir banka hesabı açmanıza gerek olmaz. Ön ödemeli kartların satıldığı noktalardan ya da internet üzerinden bu kartları talep edebilirsiniz. Kartın size ulaşmasından sonra, kartı size gönderen şirketin anlaşmalı olduğu bankamatikler ya da diğer noktalar üzerinden kartınıza para yükleyebilir ve anında kullanmaya başlayabilirsiniz.Bu kartlara yüklenecek olan paranın limitini tüketici belirler. Bazı kartlarda yıllık ya da aylık yükleme limiti de bulunabilir. Yani başka bir deyişle kartın limitini aşmanız mümkün değil.İnternetten alışverişlerde kredi kartı bilgilerinin çalınmasından korkan tüketiciler için ön ödemeli kartlar oldukça kullanışlı. Bu kartlarla alışveriş yaptığınızda, kartın belli bir limiti olacağı için kimlik bilgilerinize ulaşılsa bile bu kartın içindeki paradan daha fazlası harcanamaz.Ön ödemeli kartlara yüklenen paralar, ATM'ler üzerinden nakit olarak da çekilebilir. Bu karta yüklediğiniz parayı kullanmadığınız takdirde dilediğiniz zaman ATM üzerinden bu parayı çekebilirsiniz.

18 yaş altı için uygun mu?

Ön ödemeli kartlar özellikle öğrenciler ve 18 yaş altı tüketiciler için uygun bir kullanım alanı sağlıyor.

Henüz kendi parasını kazanmayan ve ebeveynlerine bağlı olan öğrenciler ile 18 yaşın altındaki tüketiciler ön ödemeli kartları kullanarak online alışveriş yapabilirler.

Aileler, çocukları için ön ödemeli kartlar alabilir ve bu kartlara belli bir limitte para koyarak, çocuklarının alışveriş yapmasını sağlayabilir ve onların harcadıkları paranın da takibini yapabilirler. Herhangi bir limit aşımı olamayacağı için, ön ödemeli kartlar, ailelerin bütçe kontrolü yapmalarını ve çocuklarının harcamalarını düzenlemelerini sağlar.

Hangi dezavantajları mevcut?

Diğer banka kartları ile kıyaslandığında bazı dezavantajlarının bulunduğunu da belirtmek gerekiyor.

Ön ödemeli kart satın almaya karar verdiğinizde tüm ayrıntıları dikkatlice okumalısınız. Çünkü beklenmedik ücretlerle karşılaşabilirsiniz. Özetle ön ödemeli kart için aylık ücret alınacak mı? Hareketsizlik, harcama, para yükleme ve nakit çekme gibi durumlarda kesinti yapılacak mı? Bu soruların yanıtlarını incelerseniz aşağıdaki konu başlıklarına tıklayarak karşılaştırma yapabilirsiniz.

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