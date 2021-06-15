Omlira nedir? Omlira ne kadar? Om lira nereden alınır?

Omlira nedir? Hemen hemen her gün dünyanın çeşitli bölgelerinde değişik kripto para birimleri piyasaya çıkıyor. Türkiye'nin yeni kripto parası Om lira da kripto para piyasasını yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki Omlira ne kadar? Om lira nereden alınır? Om lira Ethereum ağı üzerinde çalışan ERC-20 uyumlu bir kripto para türüdür. Peki Omlira kaç para? Om lira nasıl alınır? Omlira kimin? Omlira sahibi kim?

Omlira nedir? Hemen hemen her gün dünyanın çeşitli bölgelerinde değişik kripto para birimleri piyasaya çıkıyor. Türkiye'nin yeni kripto parası Om lira da kripto para piyasasını yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki Omlira ne kadar? Om lira nereden alınır? Om lira Ethereum ağı üzerinde çalışan ERC-20 uyumlu bir kripto para türüdür. Peki Omlira kaç para? Om lira nasıl alınır? Omlira kimin? Omlira sahibi kim?

Omlira nedir?

Omlira Türkiye'nin yeni kripto parası Om lira nedir? OM Lira Ethereum ağı üzerinde çalışan, ERC-20 uyumlu bir kripto paradır. OM Lira ERC-20 destekleyen tüm kripto cüzdanları ile gönderilip alınabilir.

Omlira Ethereum ağı ve omChain üzerinde çalışan, ERC20 uyumlu bir kripto paradır. Omlira ERC20 destekleyen tüm kripto cüzdanları ile gönderilip alınabilir.

Ethereum tabanlı teknoloji Omliralarınızı kendi cüzdanınızda tutmanıza izin verir.

Omlira medenciliği var mı?

Omlira sınırlı adette üretilmiştir ve madenciliği yoktur.

Omlira'nın toplam arzı 500 milyondur. 200 milyon Omlira staking ödülü ve 150 milyon Omlira ise faz satışları için ayrılmıştır.

Omlira nasıl kullanılır?

omChain üzerinde yapılacak tüm işlemlerde Omlira kullanılacaktır. Ayrıca omChain üzerinde kurulacak omBazaar çözümünde destek hizmetleri için Omlira kullanılabilecektir. Fileshare ve Yaz Duvara üzerinde de Omlira kullanılabilecektir.

Omlira kimin? Omlira sahibi kim?

Omlira internet sitesine baktığımız zaman Omlira kurucuları aşağıdaki gibi listelenmiştir.

Bülent Kavaklı (CEO) Kurucu Üye

Osman Kuzucu (CTO) Kurucu Üye

Mehmet Sarı (COO) Kurucu Üye

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.