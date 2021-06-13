Ömer Kozan : Antepsan Baklava, Ustasından Baklavanın Incelikleri

Dünya’nın lezzet ve gastronomi başkenti olarak belirginlik sağlayan Gaziantep “ BAKLAVA” daki kalite ve liderliğini halâ korumaktadır. Türk ve Osmanlı mutfağının da vazgeçilmezi arasında bulunan baklavayı da herkesin ince işçilik ve malzeme kalitesiyle yapamadığını hatırlamamız gereklidir. Ülkemizde eskiye nazaran gerçek usta diyebileceğimiz baklava ustaları malesef yetişmemektedir. Bu durumun gelişen teknoloji ve kuşak farkının etkisi olduğu görülmektedir.

Çok küçük yaştan itibaren kendisini BAKLAVAYA adayan ve her gün yeni bir inovasyon katarak kendini geliştiren ANTEPSAN BAKLAVALARI Ustası

Ömer Kozan'dan iyi bir baklava ustası nasıl olur sorusunu kendisine sorduk;

“ İyi bir baklava ustası her çeşit baklavanın, hamur ve harcını hazırlama, yağlama, özelliğine uygun kesme, pişirme ve şerbetleme bilgi ve becerisine sahip olması gereklidir. Baklavacılık emek ister, güç ister, dikkat ister, ille de sevgi ister. Sevgiyle yoğrulmayan hamurdan iyi baklava olmaz. Patron işini sevecek. Bizim meslekte işinin ya aşığı ya da muhtacı olacaksın derler. Gerçekten bu işi yapmak isteyenlere bu zanaatın inceliklerini tek tek öğrenmesi ve bilmesi gereklidir. Şahsım olarak Türkiye'de ilk midye baklava modelini ben buldum ve geliştirdim hiç bir zaman pes etmedim özellikle pandemi sürecinde bu süreçten sonra nasıl ivme yakalayabiliriz diye düşündüm analizler ortaya koydum. Son olarak söyleyeceğim herkesin de bildiği bir deyim;

ÇIRAKLIĞINI YAPMADIĞIN İŞİN USTASI OLAMAZSIN”

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