Ömer Koç da enflasyondan şikayetçi

Anadolu Buluşmaları’nda konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, pandemiden kaynaklı yaralarının hızla sarılması için reçete sundu. Koç, rikslerin ortadan kalması ve yatırım için reform ajandasına sarılması gerektiğini vurgulayarak enflasyona dikkat çekti.

Ömer Koç, Türkiye'de ekonomik faaliyetlerin pandeminin neden olduğu şoktan sonra hızla toparlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek şöyle konuştu: “Ancak iyice artan enflasyon baskısının vatandaşlarımızı ne kadar yorduğunu da görmek insanı fevkalade üzüyor. 2000'li yılların ilk 10 senesinde yaptığımız gibi esaslı bir reform ajandasına sarılarak ülke riskimizi azaltmak zorundayız. Avrupa'ya doğru kısalacak tedarik zincirlerini dikkate alırsak Türkiyemizi yeniden cazip bir yatırım merkezi kılacak adımların daha da kıymetli hale geldiği açıktır. Kurları, maliyetleri ve nihai netice olan enflasyonu azaltmanın başka kalıcı yolu yoktur. Ülkemizin huzuru ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için her alanda aklın ve bilimin rehberliğinde hareket edilmesi gerektiği aşikardır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.