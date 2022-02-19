DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Olumsuz hava şartları fiyatları yükseltti!
SEC, Elon Musk'ı 'taciz' ettikleri iddialarını reddetti
Harris'ten Rusya'ya ''Ukrayna'' tehdidi: Ekonomik bedel ödetiriz
Sedat Peker'in oğlundan 'Tarkan' paylaşımı: 'Geççek çok az kaldı'
Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye 'altılı masa' cevabı: Bu Halil İbrahim Sofrası, sizinki Kurtlar Sofrası
Facebook, Yeniden Refah Partisi'nin sayfasını kapattı
Muğla’da gezilecek yerler nelerdir?
Ukraynalı vekil Putin'i savununca ortalık karıştı: Gazeteci canlı yayında saldırdı!
Cemre nedir? Cemre hangi aylarda nereye düşecek? I 2022 Cemre düşme ayları nedir?
Futbolcu Sezer Öztürk cinayet mi işledi? Sezer Öztürk mahkemede ne dedi?
Putin'den kritik talimat
Binnur Kaya hangi diziye dahil oldu? Binnur Kaya'nın yeni dizisi nedir?
Ocak ayında 88 bin 306 konut satıldı
Mersin hava durumu (19 Şubat-19 Mart)
Ezgi mola dolandırıldı mı? Ezgi Mola Nasıl dolandırıldı ?

TIMETURK / EKONOMİ / Olumsuz hava şartları fiyatları yükseltti!

Olumsuz hava şartları fiyatları yükseltti!

Batı Karadeniz'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle balık fiyatları yükseldi.

9 Dakika Önce
2022-02-19 16:10:21
Olumsuz hava şartları fiyatları yükseltti!

Bir hafta önce özellikle bol miktarda avlanılan ve 20 liradan satılan hamsi, soğuk hava ve fırtına nedeniyle 30 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, hava şartlarına bağlı olarak balık fiyatlarının yükseldiğini söyledi.

Balıkçıların denize açılamadığını, bunun sonucunda fiyatlarda artış yaşandığını dile getiren Karakaş, hamsinin olmamasının diğer balık fiyatlarını da etkilediğini, havaların düzelmesi halinde fiyatların normal seviyeye ineceğini aktardı.

Batı Karadeniz'de tezgahlarda hamsi, uskumru ve mezgit kilogramı 30, barbun 70 liradan, levrek tane 45, çupra ise 40 liradan satılıyor. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş