Ölen kişinin kripto paralarının akıbeti ne oluyor?

Kripto para yatırımcıları öldüğünde, şayet şifresini kimse ile paylaşmamışsa yakınlarını zorlu bir süreç bekliyor.

Kırılmaz kriptografi ile korunan sanal bir para birimi olan Bitcoin'in bu özelliği; onu servet depolamak için güvenli bir yol haline getirir. Ancak bu özellik aynı zamanda, Bitcoin sahipleri öldüğünde dijital servetlerine ulaşılmasının da oldukça zor olduğu anlamına geliyor ve bu da, şu anda yaklaşık 70 milyar dolar değerinde seyreden piyasaya yatırım yapan teknoloji meraklısı bireylerin akrabaları için son derece ciddi bir sorun.

Bu yıl Clolorado'da ölen bir genç adamın ailesi, mirası paylaştıkları esnada adamın bir Bitcoin yatırımcısı olduğunu keşfetti. Serveti devralmak için ayaklanan ailenin önünde ise ufak bir engel bulunuyor: Serveti devralmak için önce kripto para birimine erişim sağlamaları gerekiyor.

PEKİ ÖLEN BİRİSİNİN KRİPTO PARA CÜZDANINA ULAŞMAK MÜMKÜN MÜ?

Bitcoinler sanal bir cüzdanda saklanır ve her bir sanal cüzdanın, kripto para birimini almak ve göndermek için herkes tarafından görülebilen, rastgele bir karakter dizisinden oluşan “açık anahtar” isimli bir adresi vardır. “Özel anahtar” ise, paranın sahibinin cüzdanına erişmesine olanak sağlar. Bir Bitcoin sahibinin, özel anahtarı kimseye söylemeden ölmesi ise, cüzdandaki paraya kimsenin ulaşamayacağı anlamına gelir. Bu durumun önüne geçmek için, özel anahtarın bir kopyası bir yere yazılıp, bir flash bellek sürücüsünde saklanabilir veya kendileri yerine bu hesapları yönetecek olan ticari bir hizmete emanet edebilir; ancak bu yöntemlerin de kendine has riskleri vardır.

Bir vasiyet ve emlak avukatı olan Suzanne Walsh; icracıların ve mirasçıların, özel bir Bitcoin anahtarının ne olduğunu anlayamayabileceklerini ve bunun sonucunda da anahtarı çöp sanıp atabileceklerini söylüyor. Ticari bir hizmetin faydası ise tam olarak bu noktada ortaya çıkıyor.

Walsh, Colorado'lu adamın ailesinin muhtemelen Bitcoin'leri elde edebilecek olmasının nedeninin de bu olduğunu söylüyor. Popüler bir cüzdan ve takas hizmeti olan Coinbase'e olan borçları ortaya çıkaran banka hesabını gözden geçirdikten sonra adamın Bitcoin'e yatırım yaptığını keşfeden aile; San Francisco'lu şirkete başvurdu ve şirket de ailenin elindeki belgeler aracılığıyla cüzdanın varlığını doğrulayarak içeriği aktarma sürecini başlattı. Böylece aile; ufak bir Bitcoin servetine kavuşmuş oldu

Ancak hâlâ Bitcoin hesap cüzdanının anahtarını kaybedip bütün servetini kaybeden insanlar mevcut. Bu sebeple siz siz olun hesap şifrenizi kaybetmemeye çalışın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.