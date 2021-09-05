Okullar açıldı ailelerin maliyetleri de arttı

Başta esnaf olmak üzere okullarda yüz yüze eğitimin başlaması ve sektörün canlanmasına sevinirken aileler de harcama kalemlerinin artıyor olması karşısında kara kara düşünüyor

Okulların açılması ve yüzyüze eğitime yeniden geçişle birlikte sektörlerde canlanma dikkati çekti.

Reel sektör temsilcileri yaptıkları açıklamalarda da bu canlanmanın domino etkisi yaptığını, sadece eğitim değil bütün sektörlerin bu durumdan memnun olduğunu kaydettiler.Elbette okulların açılması ebeveynlerin harcamalarında artışa neden oldu. Bir taraftan sezonun açılmasıyla esnaf sevinç yaşarken aileler de harcama kalemlerinin artacağı yönünde geribildirim şikayetlerini belirtiyorlar...

Harcamalarda artış



Bu bağlamda PayTR'ın açıkladığı verilere göre okula dönüş döneminde yapılan harcamalar geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 115 arttı.PayTR okula dönüş döneminde yapılan harcamalara ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre, 2021 Ağustos ayında kitap ve kırtasiye alışverişlerinde bir önceki yıla oranla adet bazında yüzde 23 artış, tutar bazında ise yüzde 115 artış görüldü. Ortalama harcama tutarı ise 604 TL oldu.

2021 Ocak-Haziran aralığında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla harcama tutarı bazında yüzde 40 artış gerçekleşti.

Geçen yıla kıyasla üç kat artış

PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle maalesef okullarda eğitim mümkün olmadı. Bu yıl aşılamanın hızlanması ve gerekli tedbirlerin alınmasıyla çocuklarımız yüz yüze eğitime tekrar başlayabilecek. Dolayısıyla bu yıl okula dönüş döneminde yapılan harcamalar, geçtiğimiz yıla göre neredeyse üç kat arttı” dedi.



Yüz yüze eğitim iş fırsatına kapı araladı



Öte yandan Kariyer.net'in eğitim sektöründeki iş ilanı verilerine göre yüz yüze eğitimle birlikte eğitim sektöründeki firmaların açtıkları ilan sayısında önemli bir artış yaşanıyor. Verilere göre; pandeminin başlamasıyla birlikte eğitim sektöründe düşen ilan sayısı 2021 yılının başından itibaren artmaya başladı. Ağustos ayında yüz yüze eğitimin kesinleşmesiyle eğitim sektöründeki iş ilanlarında artış da hız kazandı.

Yüzde 40'lık artış

Okulların açıldığı dönemi kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde Kariyer.net üzerinden yayınlanan eğitim sektörü ilanları 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 22, 2019 yılının aynı dönemine göre ise yüzde 40 arttı. Lokasyon bazlı istihdam uygulaması İşin Olsun verilerine göre, eğitim sektöründeki mavi yaka iş ilanlarında da benzer bir değişim yaşandı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin yüz yüze olacağının kesinleştiği ağustos ayında, yayınlanan yeni iş ilanlarında önceki aya göre yüzde 80'e yakın artış gerçekleşti.

En çok İngilizce ve Matematik Öğretmeni arandı

Eğitim sektöründeki iş ilanları verilerine bakıldığında 2021 yılının temmuz ve ağustos aylarında en çok iş ilanı yayınlanan alanların İngilizce ve Matematik Öğretmenliği olduğu görüldü. Bu pozisyonları sırasıyla Sınıf Öğretmeni, Fizik Öğretmeni, Okul Öncesi Öğretmeni, Kimya Öğretmeni, Rehber Öğretmen, Almanca Öğretmeni ve Anaokulu Öğretmeni pozisyonları takip etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.