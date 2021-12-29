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TIMETURK / EKONOMİ / Oklahoma neden esrarın merkezi oldu?

Oklahoma neden esrarın merkezi oldu?

Esrar girişimcileri, düşük başlangıç ​​maliyetleri ve gevşemiş kurallar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanından Oklahoma'ya akın etti.

31 Dakika Önce
2021-12-29 22:20:02
Oklahoma neden esrarın merkezi oldu?

Oklahoma'da, eski tavuk kümeslerini, karavan parklarını ve sığırların otladığı tarlaları yeni bir tür mahsul ele geçiriyor.

Eyalet, üç yıl önce tıbbi esrarı yasallaştırdığından beri, Oklahoma, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ot işi başlatmak için en kolay yerlerden biri haline geldi. Eyalet şimdi Colorado, Oregon ve Washington'un toplamından daha fazla perakende esrar mağazasına sahip.

Suça karşı sert bir duruşu olan bir eyalet olan Oklahoma, kaç dispanserin esrar satabileceği, kenevir çiftliklerinin sayısı ve hatta her bir çiftliğin ne kadar üretebileceği konusunda bir sınıra sahip değil.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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