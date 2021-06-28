Öğretmenler temmuzda ne kadar zam alacak? 2021 Temmuz öğretmen zammı ne kadar? Milyonlarca memurun gözü temmuz ayında alacakları zam oranında. Öğretmenlerin maaşları da temmuz ayında zamlı yatacak. Peki öğretmenlere temmuz zammı ne kadar olacak? Öğretmenlerin maaşlarında kaç lira artış olacak? Temmuz'da öğretmen maaşı ne kadar artacak? Öğretmenlerin temmuzda alacakları maaş onların kıdemine göre değişiyor. Örneğin 8/1 derece ve kademedeki bir öğretmen temmuz zammı ile birlikte alacağı maaş 5.174 lira civarında olacak. Ancak 1/4 kademedeki bir öğretmenin temmuz zammı ile birlikte alacağı maaş 5.878 liraya çıkacak. İşte 2021 temmuz öğretmen zamlı maaşları ne kadar sorusunun yanıtı...

Öğretmenler temmuzda ne kadar zam alacak? 2021 Temmuz öğretmen zammı ne kadar? Milyonlarca memurun gözü temmuz ayında alacakları zam oranında. Öğretmenlerin maaşları da temmuz ayında zamlı yatacak. Peki öğretmenlere temmuz zammı ne kadar olacak? Temmuz'da öğretmen maaşı ne kadar artacak? Öğretmenlerin temmuzda alacakları maaş onların kıdemine göre değişiyor. Örneğin 8/1 derece ve kademedeki bir öğretmen temmuz zammı ile birlikte alacağı maaş 5.174 lira civarında olacak. Ancak 1/4 kademedeki bir öğretmenin temmuz zammı ile birlikte alacağı maaş 5.878 liraya çıkacak. İşte 2021 temmuz öğretmen zamlı maaşları ne kadar sorusunun yanıtı...

Öğretmenler, memurlar, doktorlar, hakimler, avukatlar, polisler, hemşireler gibi birçok memurun gözü temmuz ayında alacakları zamlı maaşlarda. Bir yandan geçim sıkıntısı bir yandan da artan pahalılık memurları iyi bir zam alma isteğini körüklüyor. Peki memurların temmuzda enflasyon zammı ne kadar alacak? Önümüzdeki günlerde enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Milyonlarca memur açıklanan enflasyon oranlarından sonra temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı şimdiden araştırmaya başladı. Öğretmenler de temmuz ayında maaşlarını zamlı olarak alacak. Peki öüretmenler temmuzda ne kadar zam alacak? 2021 Temmuz öğretmen zammı ne kadar olacak? Öğretmenlerin maaşlarında kaç lira artış olacak?

ÖĞRETMENLER TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?

Milyonlarca öğretmen temmuz ayında ne kadar zam alacaklarını araştırmaya başladı. Peki öğretmenlerin temmuz maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayında öğretmenlere kaç para zam yapılacak? Kıdem yılı 1/4 olan 25 yıl ve üzeri görev yapan öğretmenler Ocak ayında 5 bin 354 TL maaş alıyordu. Aynı öğretmenin Temmuz ayında yapılan zamlarla birlikte maaşının 5 bin 744 olması bekleniyor. Kıdem yılı 1/4 olan 25 yıl ve üzeri görev yapan bir öğretmene temmuz ayında maaşında yaklaşık olarak 400 lira gibi bir artış yapılması bekleniyor.

Ocak ayında 5 bin 354 TL maaş alan 1/4 kıdemli ve 24 yıl görev yapan öğretmenin temmuz ayında 5 bin 744 TL maaş olması bekleniyor.

Ocak ayında 5 bin 334 TL maaş alan 1/2 kıdemli ve 22 yıldır öğretmenlik yapanların maaşları Temmuz ayında 5.723 TL olması bekleniyor.

2021 TEMMUZ ÖĞRETMEN ZAMMI NE KADAR OLACAK?

* 1/4 - 25+ - 5.878,47 TL

* 1/4 - 25 - 5.876,31 TL

* 1/3 - 24 - 5.866,58 TL

* 1/2 - 23 - 5.855,77 TL

* 1/1 - 22 - 5.846,04 TL

* 2/3 - 21 - 5.735,78 TL

* 2/2 - 20 - 5.726,05 TL



* 2/1 - 19 - 5.716,32 TL

* 3/3 - 19 - 5.616,87 TL

* 3/2 - 18 - 5.609,30 TL

* 3/1 - 17 - 5.600,66 TL

* 4/3 - 16 - 5.530,39 TL

* 4/2 - 16 - 5.523,91 TL

* 4/1 - 15 - 5.464,45 TL

* 5/3 - 14 - 5.283,92 TL

* 5/2 - 13 - 5.277,44 TL

* 5/1 - 12 - 5.270,95 TL

* 6/3 - 11 - 5.252,57 TL

* 6/2 - 10 - 5.238,52 TL

* 6/1 - 9 - 5.232,04 TL

* 7/3 - 8 - 5.196,36 TL

* 7/2 - 7 - 5.192,04 TL

* 7/1 - 6 - 5.186,63 TL

* 8/3 - 5 - 5.182,16 TL

* 8/2 - 4 - 5.178,09 TL

* 8/1 - 3 - 5.174,13 TL

2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLDU?

En düşük memur maaşı da memurlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki en düşük memur maaşı kaç para oldu? Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL'den 4.542 TL'ye yükseldi.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR

Vali 14.835

Genel müdür (1/4) 14.914

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.839

Memur (Lisans - 9/1) 4.841

Öğretmen (1/4) 6.049

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.648

Başkomiser (3/1) 7.833

Polis memuru (8/1) 6.859

Uzman doktor (1/4) 9.314

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.868

Mühendis (1/4) 8.001

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.038

Araştırma görevlisi (7/1) 7.596

Vaiz (1/4) 6.285

Avukat (1/4) 7.639

En düşük memur maaşı 4.542

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.