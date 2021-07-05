Öğretmen temmuz zammı ne kadar oldu? Öğretmenlere temmuzda ne kadar zam yapıldı? Milyonlarca memur, emekli ve işçinin gözü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarında. Haziran enflasyonu ile milyonlarca kişinin temmuz maaşlarına yapılacak zamlar netlik kazanacak. Öğretmenlere de temmuz zammı yapılacak. Milyonlarca öğretmen de temmuz'da ne kadar zam yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki öğretmen temmuz zammı belli oldu mu? Öğretmenlere ne kadar zam yapıldı?

Öğretmen temmuz zammı ne kadar oldu? Öğretmenlere temmuzda ne kadar zam yapıldı? Milyonlarca memur, emekli ve işçinin gözü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarında. Haziran enflasyonu ile milyonlarca kişinin temmuz maaşlarına yapılacak zamlar netlik kazanacak. Öğretmenlere de temmuz zammı yapılacak. Milyonlarca öğretmen de temmuz'da ne kadar zam yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki öğretmen temmuz zammı belli oldu mu? Öğretmenlere ne kadar zam yapıldı?

Öğretmenler, memurlar, doktorlar, hakimler, avukatlar, polisler, hemşireler gibi birçok memurun gözü temmuz ayında alacakları zamlı maaşlarda. Bir yandan geçim sıkıntısı bir yandan da artan pahalılık memurları iyi bir zam alma isteğini körüklüyor. Peki memurların temmuzda enflasyon zammı ne kadar alacak? Önümüzdeki günlerde enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Milyonlarca memur açıklanan enflasyon oranlarından sonra temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı şimdiden araştırmaya başladı. Öğretmenler de temmuz ayında maaşlarını zamlı olarak alacak. Peki öüretmenler temmuzda ne kadar zam alacak? 2021 Temmuz öğretmen zammı ne kadar olacak? Öğretmenlerin maaşlarında kaç lira artış olacak?

2021 TEMMUZ ÖĞTERMEN ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Emekliler ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu.

İŞTE MEMUR VE EMEKLİ ZAMLI MAAŞLAR

ÖĞRETMENLER TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?

Milyonlarca öğretmen temmuz ayında ne kadar zam alacaklarını araştırmaya başladı. Peki öğretmenlerin temmuz maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayında öğretmenlere kaç para zam yapılacak? Kıdem yılı 1/4 olan 25 yıl ve üzeri görev yapan öğretmenler Ocak ayında 5 bin 354 TL maaş alıyordu. Aynı öğretmenin Temmuz ayında yapılan zamlarla birlikte maaşının 5 bin 744 olması bekleniyor. Kıdem yılı 1/4 olan 25 yıl ve üzeri görev yapan bir öğretmene temmuz ayında maaşında yaklaşık olarak 400 lira gibi bir artış yapılması bekleniyor.

Ocak ayında 5 bin 354 TL maaş alan 1/4 kıdemli ve 24 yıl görev yapan öğretmenin temmuz ayında 5 bin 744 TL maaş olması bekleniyor.

Ocak ayında 5 bin 334 TL maaş alan 1/2 kıdemli ve 22 yıldır öğretmenlik yapanların maaşları Temmuz ayında 5.723 TL olması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.