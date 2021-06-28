Öğretmen temmuz zammı ne kadar? 2021 öğretmenler temmuzda yüzde kaç zam alacak? Milyonlarca memur temmuz ayında maaşlarını zamlı olarak alacak. Öğretmenler de zamlı maaşlarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Öğretmenlere 2021 temmuz zammı ne kadar olacak? 1 milyondan fazla öğretmen temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammın kaç para olacağını araştırıyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla öğretmenlere yapılacak zam oranı da belli olacak. İşte tahmini olarak öğretmen temmuz zam oranı...

Öğretmen temmuz zammı ne kadar? 2021 öğretmenler temmuzda yüzde kaç zam alacak? Milyonlarca memur temmuz ayında maaşlarını zamlı olarak alacak. Öğretmenler de zamlı maaşlarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Öğretmenlere 2021 temmuz zammı ne kadar olacak? 1 milyondan fazla öğretmen temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammın kaç para olacağını araştırıyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla öğretmenlere yapılacak zam oranı da belli olacak. İşte tahmini olarak öğretmen temmuz zam oranı...

Milyonlarca memurun güzü açıklamacak maaş zammı oranında. Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarını zamlı olarak alacak. Peki memurların temmuzda enflasyon zammı ne kadar alacak? Öğretmenler de devlet memuru statüsünde oldukları için temmuz ayında zamlı maaş alacak. Peki öğretmenler ne kadar zam alacak? Öğretmenlere temmuzda kaç para zam yapıalcak? Öğretmen temmuz zam oranı ne kadar oldu? Önümüzdeki günlerde haziran ayının enflasyon rakamları belli olacak ve milyonlarca kişinin temmuz maaşı da netleşmiş olacak. Milyonlarca memur açıklanan enflasyon oranlarından sonra temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı şimdiden araştırmaya başladı. Öğretmenler de temmuz ayında maaşlarını zamlı olarak alacak. Peki öüretmenler temmuzda ne kadar zam alacak? 2021 Temmuz öğretmen zammı ne kadar olacak? Öğretmenlerin maaşlarında kaç lira artış olacak?

ÖĞRETMENLER TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?

Milyonlarca öğretmen temmuz ayında ne kadar zam alacaklarını araştırmaya başladı. Peki öğretmenlerin temmuz maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayında öğretmenlere kaç para zam yapılacak? Kıdem yılı 1/4 olan 25 yıl ve üzeri görev yapan öğretmenler Ocak ayında 5 bin 354 TL maaş alıyordu. Aynı öğretmenin Temmuz ayında yapılan zamlarla birlikte maaşının 5 bin 744 olması bekleniyor. Kıdem yılı 1/4 olan 25 yıl ve üzeri görev yapan bir öğretmene temmuz ayında maaşında yaklaşık olarak 400 lira gibi bir artış yapılması bekleniyor.

Ocak ayında 5 bin 354 TL maaş alan 1/4 kıdemli ve 24 yıl görev yapan öğretmenin temmuz ayında 5 bin 744 TL maaş olması bekleniyor.

Ocak ayında 5 bin 334 TL maaş alan 1/2 kıdemli ve 22 yıldır öğretmenlik yapanların maaşları Temmuz ayında 5.723 TL olması bekleniyor.

2021 TEMMUZ ÖĞRETMEN ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2021 Temmuz zammı ile birlikte öğretmen maaşlarının aşağıdaki gibi olacağı tahmin ediliyor. İşte 2021 Temmuz öğretmen maaşları;

1/4 - 25+ - 5.878,47 TL

1/4 - 25 - 5.876,31 TL

1/3 - 24 - 5.866,58 TL

1/2 - 23 - 5.855,77 TL

1/1 - 22 - 5.846,04 TL

2/3 - 21 - 5.735,78 TL

2/2 - 20 - 5.726,05 TL



2/1 - 19 - 5.716,32 TL

3/3 - 19 - 5.616,87 TL

3/2 - 18 - 5.609,30 TL

3/1 - 17 - 5.600,66 TL

4/3 - 16 - 5.530,39 TL

4/2 - 16 - 5.523,91 TL

4/1 - 15 - 5.464,45 TL

5/3 - 14 - 5.283,92 TL

5/2 - 13 - 5.277,44 TL

5/1 - 12 - 5.270,95 TL

6/3 - 11 - 5.252,57 TL

6/2 - 10 - 5.238,52 TL

6/1 - 9 - 5.232,04 TL

7/3 - 8 - 5.196,36 TL

7/2 - 7 - 5.192,04 TL

7/1 - 6 - 5.186,63 TL

8/3 - 5 - 5.182,16 TL

8/2 - 4 - 5.178,09 TL

8/1 - 3 - 5.174,13 TL

HAZİRAN ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca kişi dört gözle haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor. Peki haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Haziran ayı enflasyonunun 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLDU?

En düşük memur maaşı da memurlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki en düşük memur maaşı kaç para oldu? Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL'den 4.542 TL'ye yükseldi.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR

Vali 14.835

Genel müdür (1/4) 14.914

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.839

Memur (Lisans - 9/1) 4.841

Öğretmen (1/4) 6.049

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.648

Başkomiser (3/1) 7.833

Polis memuru (8/1) 6.859

Uzman doktor (1/4) 9.314

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.868

Mühendis (1/4) 8.001

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.038

Araştırma görevlisi (7/1) 7.596

Vaiz (1/4) 6.285

Avukat (1/4) 7.639

En düşük memur maaşı 4.542

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.