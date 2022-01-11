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Öğretmen maaşlarına 1000 TL ve 2000 TL'lik artış

TIMETURK / EKONOMİ / Öğretmen maaşlarına 1000 TL ve 2000 TL'lik artış

Öğretmen maaşlarına 1000 TL ve 2000 TL'lik artış

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Buna göre, uzman unvanını kazanan öğretmenin bin TL, başöğretmen unvanını kazanan öğretmenin ise maaşı 2 bin TL artacak.

4 Saat Önce
2022-01-11 10:10:41
Öğretmen maaşlarına 1000 TL ve 2000 TL'lik artış

Öğretmenliği kariyer meslek haline getiren, “Öğretmenlik Meslek Kanunu” TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi. Öğretmenlik mesleği adaylık döneminden sonra; 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olarak üç kariyer basamağına ayrılacak. Uzman unvanını kazanan öğretmenin bin TL, başöğretmen unvanını kazanan öğretmenin ise maaşı 2 bin TL artacak.

Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.

Kabul edilen teklife göre, öğretmenlik mesleği aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılıyor.

Öğretmenlerde aranacak nitelikler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Aday öğretmenliğe atanabilmek için Devlet Memurları Kanunu 48. Maddesinde sayılan şartlara ek olarak, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'na göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olma ve Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartı aranıyor.

ADAYLIK SÜRESİ 2 YILDAN ÇOK OLAMAYACAK

Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamayacak. Aday öğretmenler eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak. Süreç sonunda Adaylık değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olanlar öğretmenliğe atanacak.

Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan, mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere Uzman Öğretmenlik Programını tamamlayanlar, uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olanlar, kademe ilerlemesi durdurma cezası olmayanlar yazılı sınava başvurabilirler ve yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaklar.

70 PUAN ÜZERİ BAŞARILI

Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlar, kademe ilerlemesi durdurma cezası bulunmayanlar ve mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik eğitim Programı'nı tamamlayan öğretmenler yazılı sınava başvuruda bulunabilecekler ve yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

15 Ocak 2023 tarihinden başlamak üzere birinci derece öğretmene 3600 ek gösterge getirilmesi planlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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