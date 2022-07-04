Öğretmen maaşı kaç TL arttı? Öğretmenlere-Polis-Hemşire Temmuz maaşı ne kadar oldu? Kıdem-derece ve kademe öğretmen maaşı ne kadar? soruları şu sıralar binlerce öğretmen, polis ve hemşire tarafından sorulmaya başlandı. Memurların merakla beklediği an geldi. Milyonlarca kişinin maaşına yapılacak zam oranını TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisi ile netlik kazanacak. Peki 2022 Temmuz öğretmen maşı ne kadar oldu? Öğretmen-Polis-Hemşire kademe kademe maaşlar ne zaman belli olacak?

Öğretmen maaşı kaç TL arttı? Öğretmenlere-Polis-Hemşire Temmuz maaşı ne kadar oldu? Kıdem-derece ve kademe öğretmen maaşı ne kadar? soruları şu sıralar binlerce öğretmen, polis ve hemşire tarafından sorulmaya başlandı. Memurların merakla beklediği an geldi. Milyonlarca kişinin maaşına yapılacak zam oranını TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisi ile netlik kazanacak. Peki 2022 Temmuz öğretmen maşı ne kadar oldu? Öğretmen-Polis-Hemşire kademe kademe maaşlar ne zaman belli olacak?

Milyonlarca memuru ilgilendiren karar 4 Temmuz'da açıklancak. TÜİK verilerene göre milyonlarca memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları belli olacak. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle memur maaşlarına ocak ayında yapılan zam kısa sürede erimişti. Maaşların belli olacağı son günlere girilmişken hükümet kanadından gelen açıklama milyonlarca memuru sevindirdi. Bakan Bilgin açıklamasında "Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracağız. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40... Ne gerçekleşirse bunun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız" demişti. Buna göre memurlara enflasyon farkından da fazla bir zam yapılması bekleniyor.

Öğretmen maaşı kaç TL arttı?

Milyonlarca memur gibi öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı da 4 Temmuz saat 10.00'dan sonra belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklayacağı enflayon verileriyle memurlara yapılacak zammı duyurucak. Ancak Enflasyon verilerininharicinde memurlara ek zam da yapılabilir.

Öğretmenlere-Polis-Hemşire Temmuz maaşı ne kadar oldu?

Yapılan tahminlere göre ek zamlı olarak memurlara yüzde 40 oranında bir zam yapılması bekleniyor. İşte kademe kademe Temmuz (yüzde 40 tahminli) öğretmen maaşları;

1/4 25 yıl+ 8021 11229 TL

1/4 25 yıl 8019 11226 TL

1/3 24 yıl 8.000 11.200 TL

1/2 23 yıl 7989 11184 TL

1/1 22 yıl 7979 11170 TL

2/3 21 yıl 7870 11018 TL

2/2 20 yıl 7860 11004 TL

2/1 19 yıl 7857 10999 TL

2/3 21 yıl 7824 10953 TL

2/2 20 yıl 7814 10939 TL

2/1 19 yıl 7802 10922 TL

3/3 19 yıl 7662 10726 TL

3/2 18 yıl 7642 10698 TL

3/1 17 yıl 7622 10670 TL

4/3 16 yıl 7618 10665 TL

4/2 16 yıl 7532 10544 TL

4/1 15 yıl 7473 10462 TL

5/3 14 yıl 7202 10082 TL

5/2 13 yıl 7195 10073 TL

5/1 12 yıl 7190 10066 TL

6/3 11 yıl 7184 10057 TL

6/2 10 yıl 7180 10052 TL

6/1 9 yıl 7171 10039 TL

7/3 8 yıl 7101 9941 TL

7/2 7 yıl 7097 9935 TL

7/1 6 yıl 7092 9928 TL

8/3 5 yıl 7086 9920 TL

8/2 4 yıl 7080 9912 TL

8/1 3 yıl 7073 9902 TL

En düşük memur maaşı ne kadar?

Ek zamlı yüzde 44 memur zammına göre en düşük memur maaşı aşağıdaki gibi olacaktır;

En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.075 liraya, (Ek zamlı 9.268 TL)

Sosyal yardımlar ne kadar olacak?

2022 Temmuz ayında pek çok maaş gibi sosyal yardımlara da zam gelecek Buna göre zam tahminlerine göre oluşacak sosyal yardım maaşları şöyle olacak;

ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ -YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16

65 yaş aylığı - 1085 - 1466 - 1532 - 1564

Evde bakım desteği - 2354 - 3181 - 3323 - 3394

Kronik hastalık yardımı - 2354 - 3181 - 3323 - 3394

Engelli aylığı (%40-69) - 866 - 1170 - 1222 - 1248

Engelli aylığı (%70 ve üstü) - 1299 - 1755 - 1834 - 1873 .