Öğretmen ek ders ücreti 2021 | Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders ücreti ne kadar? 2021-2022 eğitim öğretim yılında milyonlarca öğrenci ile birlikte 1 milyona yakın öğretmen de göreve başladı. Geçim sıkıntısı çeken öğretmenler maaş karşılığında girdikleri dersin dışında ek derse girerek ekstra gelir sağlıyor. 2021 Temmuz ayında öğretmen maaşlarına yapılan zamla birlikte ek ders ücretleri de arttı. Yeni eğitim öğretim yılında ek ders ücretinin ne kadar olduğu öğretmenler tarafından araştırılıyor. İşte 2021 kadrolu öğretmen ve sözleşmeli öğretmen zamlı net ek ders ücretleri.

Öğretmen ek ders ücreti 2021 | Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders ücreti ne kadar? 2021-2022 eğitim öğretim yılında milyonlarca öğrenci ile birlikte 1 milyona yakın öğretmen de göreve başladı. Geçim sıkıntısı çeken öğretmenler maaş karşılığında girdikleri dersin dışında ek derse girerek ekstra gelir sağlıyor. 2021 Temmuz ayında öğretmen maaşlarına yapılan zamla birlikte ek ders ücretleri de arttı. Yeni eğitim öğretim yılında ek ders ücretinin ne kadar olduğu öğretmenler tarafından araştırılıyor. İşte 2021 kadrolu öğretmen ve sözleşmeli öğretmen zamlı net ek ders ücretleri.

Memur maaşı ile geçinmekte zorlanan öğretmenler aylık girdikleri ek dersin karşılığında ek ders ücreti alırlar. Ek ders ücetleri öğretmen gelirinde önemli bir yere sahiptir. Ek ders ücreti ile nispeten rahat bir nefes alan öğretmenler 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ek ders ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki 2021 sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders ücretleri ne kadar oldu?

Öğretmen ek ders ücreti 2021

Öğretmenler haftalık 15 saat derse girmek zorundadır. Haftalık 15 saat dersin dışında girilen her ders ek ders olarak tanımlanır ve ders başına öğretmenlere ek ders ücreti verilir. Ek ders ücreti öretmen gelirinde önemli bir yere sahiptir. Ek ders ile öğretmenler hayat pahalılığında bir nebze de olsa rahat nefes alabiliyor. Peki 2021 yılında sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders ücreti ne kadar?

2021 zamlı sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti ne kada?

Net yüzde 27: 15,61

Net yüzde 20: 17,13

Net yüzde 15: 18,21

Brüt: 25,17

2021 zamlı ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kada?

Net yüzde 20: 20,37

Net yüzde 27: 18,36

Net yüzde 15: 21,46

Brüt: 25,17

Ek ders nöbet ücreti ne kadar?

2021 Temmuz ayı öğretmen nöbet ücreti: 21,20 Türk lirası

MEB Takviye (DYK) kursu ek ders ücreti ne kadar?

MEB Takviye (DYK) kursu için 42,41 Türk lirası

Ek ders nedir?

Ek ders, öğretmenlerin maaş karşılığı girdiği derslerin üzerinde derse girdiklerinde aldığı ücrete denir. Öğretmenler maaşlarının karşılığı haftada 15 saat derse girmektedirler. Bu 15 saat girdikleri dersin ücretini maaş olarak alırlar. Bu 15 saatin üzerinde derse giren, sınıf öğretmenliği olan ve sosyal kulüp görevi olan öğretmenler ilave ek ders ücreti alırlar.

Ek ders nasıl hesaplanır?

Ek ders hesaplamaları yapılırken girilen toplam ders sayısından maaş karşılığı olan ders sayısı çıkarılarak hesaplanır. Ayrıca her 10 saat ders ve katları için de 1 saat ek ders eklenir. Bu ise dersi programlama ve hazırlık olarak eklenmektedir. 9- 20 saat derse giren öğretmen için 1 saat ek ders, 20 - 30 saat ders için 2 saat, 30 ve üzeri için 3 saat ayrıca ek ders eklenir.

Haftalık 28 saat derse giren branş öğretmeni;

28-15=13 saat ek ders

Dersi programlama ve hazırlık 2 saat ek ders

Ayrıca sorumlu olduğu sınıf var ise, 2 saat ek ders

Toplamda 13+ 2+ 2 =17 saatlik ek ders ücreti maaşa ek olarak ödenmektedir.

Sınıfı yok ise 13+ 2= 15 saatlik ek ders ücreti alır.

Bu hesaplama yöntemi ile ek ders sayısını ve hak edilen ek ödeme hesaplanabilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.