Öğretim üyesi Kılıç, kulislerde konuşulanı aktardı: Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, Ramazan Bayramı öncesi emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına ilişkin kulislerde konuşulanı aktardı.

Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli vatandaşın en çok merak ettiği konu ise 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Sorusu oldu. Prof. Dr. Cem Kılıç emeklinin alacağı bayrak ikramiyesi tutarıyla ilgili kulislerde konuşulanları paylaştı.

Türkiye artan hayat pahalılığı enflasyona yansırken asgari ücrete de yüzde 50 gibi bir fiyat artışı yapıldı. 2021'de artan enflasyon neticesinde hükümet emekli bayram ikramiyesini 1.100 lira olarak zamlı yatmıştı. Bu doğrultuda 2022 yılında emekli bayram ikramiyelerine de ramazan bayramı öncesi zam yapılıp, yapılmayacağı merak ediliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİN 1750 TL YATIRILMASI BEKLENİYOR

NTV'de yer alan habere göre TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç konuya ilişkin yaptığı açıklamada 2022 yılında emekli ikramiyelerin 1.500 TL ya da 1.750 TL gibi yatırılması beklediğini söylerken "Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yıl da bu rakam 1.100 liraya çıkartılmıştı. Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları; bu çerçeve üzerinden düşündüğümüz zaman bu artışın miktarı konusunda 1.500 TL ya da 1.750 TL gibi beklentiler var. Önümüzdeki günlerde bu konuda bir kanun teklifi hazırlanıp Meclis'te kabul edilirse böyle bir artış hayata geçirilebilir ve emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış sağlanabilir. Bu çerçevede sağlanacak artış ile emeklilerin bayramı daha keyifli geçirmeleri sağlanabilir" diye konuştu. .