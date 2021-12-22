Öğretim üyesi alımı ilanı| Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi alımı

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi alımı ilanı yayımlandı. 22 Aralık Çarşamba günü yayınlanan ilanın son başvuru tarihi 6 Ocak Perşembe günü son buluyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi alımı ilanı yayımlandı.

Öğretim üyesi alımı ilanı

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca öncelikli alanlarda Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım Başvuru Tarihi

Başvuru başlangıç tarihi : 22.12.2021

Son başvuru tarihi : 06.01.2022

Ön değerlendirme açıklama tarihi : 14.01.2022

Giriş sınavı (Sözlü) tarihi : 19.01.2022

Sonuç açıklama tarihi : 24.01.2022

Sonuçların açıklanacağı internet sitesi : www.deu.edu.tr

Başvuruda bulunacakların ilanda belirtilen başvuru başlangıç tarihi ile son başvuru tarihi arasında ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

İlan edilen Araştırma Görevlisi kadrosuna atamalar 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesine göre yapılacaktır.

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Özel Şartlar

Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.