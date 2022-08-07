Öğrencilere 1650 TL destek verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her yıl olduğu gibi 2022 yılı içinde tüm öğrencilere destek sağlanacağını belirtti

Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı her yıl olduğu gibi öğrencilere SED yardımında bulunacağını belirtti.

2022-2023 eğitim öğretim yılının hemen öncesinde ilkokul 1. sınıftan üniversite öğrencisine kadar 1650 liraya kadar destek verilecek.

Çocuğu okula giden dar gelirli ailelere özel olarak başlatılan sosyal yardımlarda ilkokuldan üniversiteye 1650 liraya kadar destek veriliyor.

2022 SED yardım başvurusu nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen SED yardımları; ekonomik anlamda zorluk yaşayan dar gelirli ailelerin çocuklarına, kendi kendilerine bakabilecek seviyeye gelene kadar yapılacak ekonomik destek olarak biliniyor.

Başvurular il müdürlüklerine ya da sosyal hizmet merkez müdürlüklerine şahsen dilekçe ile yapılabilir. Ayrıca SED başvurusu için tüm işlemler E-Devlet üzerinden yapılabilir.