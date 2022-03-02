OGM 5000 işçi ve personel alım ilanı 2022 | Tarım ve Orman Bakanlığı personel ve işçi alım şartları nelerdir?

OGM 5000 işçi ve personel alım ilanı | Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin kişiyi istihdam edeceğine ilişkin bir açıklama yayınladı. Binlerce kişiye ekmek parası olacak iş kapısının, farklı branşlardan açıldığı belirtildi. Peki ama OGM personel alımı ve işçi alımı şartları neler? Hangi kontenjanlardan alım yapılacak? İşte merak edilen OGM işçi ve personel alım ilanı...

arım ve Orman Bakanlığı 5 bin kişiyi istihdam edeceğine ilişkin bir açıklama yayınladı. Binlerce kişiye ekmek parası olacak iş kapısının, farklı branşlardan açıldığı belirtildi. Peki ama OGM personel alımı ve işçi alımı şartları neler? Hangi kontenjanlardan alım yapılacak? İşte merak edilen OGM işçi ve personel alım ilanı...

OGM 5000 işçi ve personel alım ilanı

Tarım ve orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Yeşil vatanımızın kıymetli ormanlarını korumak ve geliştirmek için mücadele edecek 5.000 yeni işçi istihdam ediyoruz. Bu süreçte bizlere imkan sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Bakanımız Bekir Pademirli'ye şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Pakdemirli ise konuyla ilgili "5 bin yeni yangın işçisi istihdamı ülkemize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

OGM personel alımı Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) online şubesi esube.iskur.gov.tr adresindeki Açık İş İlanları'ndan yapılacak.

Başvuru yapmak isteyen kişilerin e-Devlet şifresiyle İŞKUR "Açık İş İlanları" sayfasına giriş yapması gerekir. Dilerseniz yakınınızdaki İŞKUR binasına giderek de başvurunuz için yardım isteyebilirisniz.

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