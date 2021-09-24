Ofis kiralarında artış beklentisi

2021’in son çeyreğinde 2020 yılına göre yüzde 15 artışı beklenen hazır ofis sektörü pandeminin etkisiyle, girişimciler ve yeni şirketler tarafından tercih edilmeye başlandı.

Pandemi dönemiyle düşüşe geçen ofis kiralamaları, aşılama çalışmaları ve normalleşme ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış gösteren ofis kiralamalarının yılın son çeyreğindeki büyüme beklentisiyle, artması öngörülüyor.

2021'in son çeyreğinde 2020 yılına göre yüzde 15 artışı beklenen hazır ofis sektörü pandeminin etkisiyle, girişimciler ve yeni şirketler tarafından tercih edilmeye başlandı.Yeni kurulan şirketlerin ve girişimcilerin daha fazla tercih ettiği hazır ofisler 2021'in son çeyreğine yüksek doluluk oranlarıyla giriyor. 2020 yılında şirketlerin büyük bir bölümünün benimsediği evden çalışma modelinin de etkisiyle düşüş yaşayan hazır ofis sektörü, Eylül 2021'i yükselişle bitiriyor. Aynı döneme göre büyümede yüzde 12, dolulukta yüzde 18 artış yaşayan hazır ofislere talepler, her geçen gün yoğunlaşıyor.

Pandemi sonrası tercihler

Aşılama çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte ofislere dönüş sağlayan şirketler yeni çalışma şekillerini de iş modellerine entegre ediyor. Pandemi döneminde çok uzun bir süre uzaktan çalışan şirketlerin yeni ofis modelini ise hibrit model oluşturuyor. Çalışanlarını hem ev hem de ofiste konumlandıran şirketlerin, çalışma alanı tercihi ise hazır ofisler oluyor. Şirketlere yeni çalışma modelleri sunan hazır ofisler birçok gider kaleminin de ortadan kalkmasına imkan tanıyor. Stopaj, sekreterya, mutfak, elektrik ve ısınma gibi faturaları tek kalemde buluşturan hazır ofis sektörü şirketlerin pandemi sonrası ilk tercihleri haline geldi.

Doluluk oranlarında artış

Paylaşımlı ofis sektöründe faaliyet gösteren eOfis'in açıkladığı verilere göre Eylül 2020 itibarıyla yüzde 56 olan doluluk oranları, Eylül 2021 itibarıyla yüzde 70'e yükseldi. 10 şehirdeki 45 lokasyonuyla hizmet veren eOfis'in, en çok doluluk oranını yakaladığı il ise İstanbul oldu.

Çeyrek büyüme değerlendirmesi

Hazır ofis sektörünün son çeyrek öncesi büyümesini değerlendiren eOfis Kurumsal İletişim Direktörü Melis Ataç, “Hazır ofis sektörü pandeminin etkisiyle özellikle evden çalışma döneminde düşüş yaşadı. Bu dönemde hazır ofislere olan talepler azalsa da sanal ofislere olan talepler yeni şirketlerin kurulmasıyla artış gösterdi. eOfis verilerine göre; geçen senenin aynı dönemine göre bu sene sanal ofis ve paylaşımlı ofis kiralamaları yaklaşık yüzde 15'lik bir artış gözlemledik. Şirketlerin yeni çalışma dönemindeki ilk tercihlerinden biri hazır ofisler oluyor." yorumunu yaptı.

Bir tek faturayla çözüm

Ataç şunlara vurgu yaptı: "Hem yeni girişimlerin hem de eski şirketlerin pandemide uzaktan çalışma modeliyle ilerlemesi hazır ofislere olan ilgiyi artırdı. Bu noktada eOfis olarak, 45 lokasyonumuzda doluluk oranlarımız ortalama yüzde 70'i bulmuş durumda. Ofislerimize olan taleplerdeki artış sebebi olarak; kullanıcılarımız tek bir ofis içerisinde birçok gider kalemiyle ilgilenmek yerine, tek bir fatura üzerinden tüm ofis ihtiyaçlarını çözmek istiyor. Stopaj, mutfak, elektrik giderleri, ısınma giderleri, teknik sorunların çözümü ve birçok farklı hizmete hazır ofis sektörü pratik ve etkili çözümler sunuyor. Bu çözümlerin artmasıyla birlikte 2021'in son çeyreğinde sektörün önemli bir atılım gerçekleştireceğine inanıyoruz”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.