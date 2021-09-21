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TIMETURK / EKONOMİ / OECD, Türkiye büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e yükseltti

OECD, Türkiye büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e yükseltti

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), ara dönem ekonomik görünüm raporunda Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e çıkardı.

2 Saat Önce
2021-09-21 16:13:44
OECD, Türkiye büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e yükseltti

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), ara dönem ekonomik görünüm raporunda Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e çıkardı.

Kurum, Türkiye için sene sonu manşet enflasyon tahminini yüzde 16'dan yüzde 17,8'e yükseltti.

2022 için Türkiye büyüme tahminini yüzde 3,4'ten 3,1'e düşüren OECD, 2022 enflasyon beklentisini de yüzde 12,8'den 15,7'e çıkardı.

OECD, dünya ekonomisinin geçen yıl en ağır Covid-19 krizini yaşadığı dönemde kaydettiği yüzde 3,4 daralmadan sonra bu yıl yüzde 5,7 büyüyeceğini tahmin etti. Böylece bir önceki büyüme tahminini 0,1 puan aşağı çekmiş oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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