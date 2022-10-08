Ödemeler hesaplardan iki kez çekildi! Akbank'tan açıklama

Akbank kredi kartı kullanıcıları, bu sabah taksitlerinin iki kez çekilmesi gibi bir sorunla karşı karşıya kaldı. Bankadan açıklama geldi.

Akbank'ın mobil ve internet bankacılığı hizmetlerinde bugün bir teknik arıza yaşandı. Akbank müşterileri, kredi kartı işlemlerinde taksitlerin iki kez çekilmesi gibi teknik bir arızayla karşı karşıya kaldıklarını sosyal medyadan gündeme getirdi. BANKADAN AÇIKLAMA GELDİ Akbank'tan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz" denildi. .