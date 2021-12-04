Ödeme hizmetleri sektöründeki düzenleme neler getiriyor?

Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının faaliyet esaslarına yönelik belirleyici kurallar getirilerek, bu kuruluşlar üzerinden yapılacak tüm işlem ve faaliyetlerin çerçevesi ve güvenli olma esasları belirlendi

Merkez Bankası tarafından Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (“Ödeme ve E-Para Yönetmeliği”) ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ (“Bilgi Sistemleri Tebliği”) 01.12.2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik devreye girdi

Sektörde uzunca bir zamandır beklenen düzenlemelerle sermaye, ortaklık yapısı, kuruluş esaslarından, teknik, altyapı, bilgi güvenliği, risk ve iç kontrol süreçlerine kadar oldukça kapsamlı düzenlemeler bulunmakta. SRP-Legal Kurucu ve Yöneticisi Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün de Ödeme ve E-Para Yönetmeliği konusuna dair değerlendirmede bulundu.

Veriler tanımlandı

Ödeme ve E-Para Yönetmeliği'nde dikkati çeken başlıca düzenlemeler şu şekilde:

Ücret, komisyon, faiz gibi fiyat ile ilişkilendirilebilir her türlü niceliksel veri rekabete duyarlı veri olarak tanımlanarak sektörde faaliyet gösteren teşebbüsler arasındaki rekabet parametrelerinin düzenleme kapsamında tespit edildi.

Daha geniş kitleye açılma adımı

Elektronik haberleşme işletmecileri tarafından ergin olmayan ön ödemeli veya faturalı kullanıcılara yönelik yasal temsilcilerin onayı ile çeşitli hizmetlerin sunulabilmesine olanak sağlanması ile elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin daha geniş bir kitleye hizmet sunabilmesine imkan tanındı.

İlişkilere güvence sistemi

Ödeme hizmeti sağlayıcılarının birbirlerine sunabilecekleri ödeme hesabı ve altyapı hizmetlerinde, diğer ticari müşterileri, iş ortakları ve işlem yaptığı diğer ödeme hizmeti sağlayıcıları ile benzer koşullarda sunma yükümlülüğü getirilerek, sektörde faaliyet gösteren teşebbüslerin, hizmet sunabilmeleri için zorunlu olan sözleşme ilişkilerini aynı koşullarla yapabilmeleri güvence altına alınmıştır;

Yorumun önüne geçildi

Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının faaliyet esaslarına yönelik belirleyici kurallar getirilerek, bu kuruluşlar üzerinden yapılacak tüm işlem ve faaliyetlerin çerçevesi ve güvenli olma esasları belirlendi.Bu kuruluşların yasaklanan faaliyetleri belirginlik hale getirilerek, sektörde yetkilendirme dışı hizmetlerin yoruma dayalı yöntemlerle sunulmasının önüne geçildi.

Düzenleyici çerçeve

Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek veya tüzel kişiler ile bu kuruluşlar arasında iş birliklerinin oluşturulmasına yönelik düzenleyici çerçeve getirilerek, bu alandaki finansal hizmetlerin sınır ötesi iş birlikleri ile de yürütülebilmesi sağlandı.Kuruluşlar, yurtdışı faaliyetleri ile ilgili olarak temsilcilik ilişkisi kurabilme imkanına sahip oldu.Asgari öz kaynak yükümlülüğü, ödeme kuruluşlarının sunacağı ödeme hizmeti tiplerine göre farklılaştırılarak arttırıldı.

Kimlik doğrulama işlemi

Kuruluşlar önemli operasyonel faaliyetlerini dış hizmet sağlayıcılardan temin etme olanağına sahip oldu.

Bilgi Sistemleri Tebliği kapsamında kuruluşlara bilgi sistemlerinde gerçekleştirilen işlemlerde Kimlik Doğrulama Sistemi işletmesi imkânı tanınmış; ödeme hizmetleri için uygulanacak masraf, komisyon ve ücretler toplamının müşteri onayına sunulması mekanizması düzenlenerek, tüketici lehine şeffaflık getirildi.

Ödeme ve E-Para Yönetmeliği yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, daha önceki Ödeme ve E-Para Yönetmeliği'nde yer almayan hükümlere, bu Ödeme ve E-Para Yönetmeliği'nin yayım tarihinden itibaren bir yıl içerisinde uyumlu hale getirilmesi yükümlülüğü getirildi.

Rekabet koşullarını sağlama

Sektörde uzunca zamandır beklenen Ödeme ve E-Para Yönetmeliği ve Bilgi Sistemleri Tebliği'nin mevcut ödeme kuruluşları ve pazara yeni giriş yapacaklar açısından belirgin düzenlemeler içerdiği değerlendirilmekte. Özellikle ödeme hizmeti sağlayıcıları arasında ödeme hesabı ve altyapı hizmetlerinin sunulması konusunda ayrımcı uygulamalardan kaçınılmasına yönelik düzenlemenin pazarın adil rekabet koşullarına kavuşabilmesine doğrudan etki edeceği düşünülmekte.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.