Ocak zammı ne kadar olacak? 2023 ocak zam oranı | Maaşlara yüzde kaç zam yapılacak?

Ocak zammı ne kadar olacak? Yılın ortasında yapılan zam sonrasında gözler yeni yıl zammına çevrildi. Ekonominin durulmasıyla birlikte enflasyon rakamlarında da büyük artışlar yaşanmadı. Peki ama 2023 yıl başında maaşlara yüzde kaç zam yapılacak? İşte tahmini 2023 ocak zam oranları ve detaylar!

Yılın ortasında yapılan zam sonrasında gözler yeni yıl zammına çevrildi. Ekonominin durulmasıyla birlikte enflasyon rakamlarında da büyük artışlar yaşanmadı. Peki ama 2023 yıl başında maaşlara yüzde kaç zam yapılacak? İşte tahmini 2023 ocak zam oranları ve detaylar!

Ocak zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın açıkladığı tahmine göre; yıl sonunda tüketici fiyat endeksinin 1.171,94 olacağı öngörülüyor. Aynı zamanda yılın ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 19,84 olacağı da tahmin edildi.

2023 ocak zam oranı

2023 yılında yapılacak zam oranını, 2022 yılının son 6 ayı enflasyon rakamları belirleyecek. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalara göre şu an için yüzde 19,84 olacağı düşünülüoyr.

Asgari ücret zammı

Geçtiğimiz yılın aralık ayında net 2.825,90 TL net asgari ücret alınıyordu. Ocak ve Temmuz döneminde yapılan 2 artışla beraber, yüzde 94,6 oranında artış yapıldı. Asgari ücret 5.500 TL olarak alınıyor.