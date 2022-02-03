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TIMETURK / EKONOMİ / Ocak ayının zam ve indirim şampiyonları

Ocak ayının zam ve indirim şampiyonları

Tüketici Fiyat Endeksi ocakta aylık yüzde 11,1, yıllık yüzde 48,69 arttı. Fiyat artışı yüzde 69,97 ile elektrik ücretinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,19 ile çocuk kazağında görüldü.

40 Dakika Önce
2022-02-03 11:13:54
Ocak ayının zam ve indirim şampiyonları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, elektrik ücretindeki fiyat artışını yüzde 54,74 ile patlıcan, yüzde 54,27 ile dolmalık biber, yüzde 45,81 ile salatalık izledi.

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 41,99 ile kabak, yüzde 37,74 ile puding, yüzde 37,57 ile sürücü eğitim kurs ücreti, yüzde 36,33 ile bira, yüzde 35,56 ile rakı, yüzde 32,94 ile domates ve yüzde 32,12 ile metro ücreti yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,19 ile çocuk kazağında oldu. Bunu yüzde 7,69 ile portakal, yüzde 7,28 ile kadın hırkası, yüzde 7,1 ile erkek kazağı, yüzde 6,65 ile kadın pardösüsü takip etti. .

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