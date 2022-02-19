Ocak ayında 88 bin 306 konut satıldı
Türkiye genelinde ocak ayında 88 bin 306 konut satışı gerçekleştirildi. Ocakta satılan konut sayısı 2021'nin Aralık ayına göre yüzde 61 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 25,1 arttı.
2022-02-19 14:35:20
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 88 bin 306 oldu. Ocakta satılan konut sayısı 2021'nin Aralık ayına göre yüzde 61 azaldı.
Konut satışlarında İstanbul 15 bin 110 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 255 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 5 bin 486 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 31 konut ile Hakkari ve 44 konut ile Bayburt olarak belirlendi.
Aynı dönemde ipotekli konut satışları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,4 artarak 18 bin 183'e ulaştı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,6 olarak gerçekleşti.
Yabancılara yapılan konut satışları da arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde ocakta yabancılara 4 bin 186 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları ocakta yıllık bazda yüzde 56,5 artı. Ocakta toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,7 oldu.
Yabancılara yapılan konut satışlarında, ocakta ilk sırayı 1771 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 914 konut satışı ile Antalya, 269 konut satışı ile Ankara takip etti.
Ocak ayında İran vatandaşları Türkiye'den 761 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 513 konut ile Irak, 479 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.
İpotekli konut satışları ocakta arttı
Türkiye genelinde ocakta ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,4 artarak 18 bin 183 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,6 olarak gerçekleşti.
Diğer konut satışları ocakta, Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artış kaydederek 70 bin 123 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79,4 olarak belirlendi.
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,2 artarak 27 bin 203 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,5 yükseliş kaydederek 61 bin 103 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,2 olarak kayıtlara geçti.
Gayrimenkul sektör temsilcileri konut satış rakamlarını değerlendirdi
AA muhabirinin TÜİK istatistiklerinden derlediği bilgilere göre Türkiye genelinde konut satışları ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 88 bin 306 oldu. İstanbul 15 bin 110 adetle başı çerken, onu 8 bin 255 ile Ankara takip etti.
Ocak rakamlarında en dikkat çekici artış ipotekli satışlarda yaşandı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları yüzde 69,4 artarak 18 bin 183 oldu. Toplam içerisinde kredili satışların payı yüzde 20,6 olarak gerçekleşti.
Sektör temsilcileri memnuniyetle karşıladıkları yılın ilk ayına ilişkin rakamları AA muhabirine değerlendirdi.
"Doğru lokasyonda bulduğunuz gayrimenkulü alın"
Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, geçen ay banka kredili satışların yüzde 70 artışla 18 bin adedi geçtiğini belirterek, "Aslında konut kredi faiz oranları psikolojik sınır olan yüzde 1'in altında değil. Ancak insanlar özellikle dünyada artan maliyetler sebebiyle 'şimdi almanın fırsat olduğunun' farkında." dedi.
Doğru lokasyonda bulabilenlere gayrimenkul almasını, gayrimenkulü olanlara da satış yapmamasını tavsiye eden Timur, inşaat maliyetlerindeki artışlara değindi.
Timur, özellikle son çeyrekteki maliyet artışlarının fiyatlara yansımadan yapılan alımların fırsat olacağını bildirdi.
"Yeni konut arzı azaldı ama satışlar artıyor"
Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal ise konut satışlarında yeni yıla geçen senenin aksine artışla başlandığını belirterek, ocakta satışların 90 bin adede yaklaştığını söyledi.
Akbal, "Yeni konut arzının ülke genelinde azaldığı bir dönemde satışların ivmelenmesi gayrimenkulün güvenli liman olduğu gerçeğini bir kez daha tescilliyor. Hem de artan maliyet baskısına rağmen böyle bir tablo, ülkedeki talebin ne denli ihtiyaç kaynaklı olduğunu da ortaya koyuyor." diye konuştu.
"Kamu bankalarındaki faiz oranları ipotekli satışları artırdı"
Kerem Nükte Gayrimenkul Ankara Sorumlusu Muhammed Dinç de özellikle kamu bankalarındaki faiz oranlarının geçen yılın aynı ayına göre daha düşük olmasının ipotekli satışlarda artış getirdiğini söyledi.
Ocakta satışların geçen yılın son çeyrek ortalamasına göre aşağıda kaldığını dile getiren Dinç, "Üretim miktarının talebi karşılayacak seviyede olmaması ve maliyetlerin yüksekliği konut fiyatlarının yukarı yönlü hareket edeceğine işaret ediyor. Fiyatların artışa işaret ettiği piyasada satışların da hızlanacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
"Hareketlilik hem sıfır hem de ikinci el konutta sürecek"
İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık da yıla artışla başlanılmasının tüm sektör gibi kendilerini de sevindirdiğini söyledi.
Kredi faizlerinin yüzde 1'in altına düşmesi gerektiğine değinen Çulhalık, KDV indiriminin de satışları ivmelendireceğini bildirdi.
Wen Gayrimenkul Baş Danışmanı Ali Çiçek de geçen yıl ocaktaki salgın tedbirleri sonrası bu yıl hayatın normale dönmesinin satışları artırdığını söyledi.
Çiçek, "Vatandaşlarımızın, fiyatların daha da artacağı düşüncesiyle alıma geçtiğini görüyoruz. Bu yıl ihtiyaçların ertelenmeyeceğini ve hem sıfır hem de ikinci el konutta hareketlenmenin süreceğini söyleyebiliriz." diye konuştu.
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