“OBA Market” Mobil Uygulamada

Azerbaycan genelinde 900'den fazla şubesi olan OBA Market mobil uygulamaları ile hizmetlerini cebe taşımayı başardı.

Azerbaycan'ın önde gelen şirketlerinden Veyseloğlu Şirketler Grubu bünyesinde yer alan ve müşterilerini her zaman önemseyen OBA marketler zinciri, “OBA Market” mobil uygulamasını hizmete sunarak bir yeniliğe daha imza attı.

OBA marketler zinciri, topluma sunduğu yeni mobil uygulamasıyla müşterileri için bir dizi yenilik getirmeyi öngörüyor. Yeni uygulama ile OBA marketlerinden 10 AZN ve üzeri alışverişler için para iadesi ve özel hediyeler kazanmak mümkün olacak. Böylece hizmet için ödenen tutarın bir kısmı, müşteri hesaplarına iade edilecek ve kullanıcılar hesaplarında biriken bonuslarla daha fazla ürün satın alabilecekler.

OBA marketlerinde uygulanan "Haftanın Fırsatları", "Muhteşem Çarşamba", "Hafta Sonu İndirimleri", "Özel İndirim" gibi geleneksel ve çeşitli kategorilerdeki yeni indirimler hakkında kullanıcılar istedikleri zaman, anında bilgilendirilebilirler. Ayrıca müşteriler uygulama üzerinden şikayetlerini bildirme ve doğrudan önerilerde bulunma imkanına sahip oldular.

OBA Market mobil uygulamasına erişerek size en yakın OBA market şubesinin adresine ulaşmanız da mümkün hale geldi.

“OBA Market” mobil uygulaması Android ve iOS işletim sistemlerinden indirilebilir. Müşteriler, Google Play Store ve Apple AppStore'daki arama kutusuna "OBA Market" yazarak mobil uygulamayı indirebilirler.

Bir sonraki aşamada, OBA market müşterileri, komşu marketlere giderek uygun fiyatlı ve rahat alışverişin tadını çıkarabilir ve biriken bonuslardan istedikleri zaman yararlanabilirler.

OBA Market Andoid ve IOS uygulamalarını indirmek için https://oba.az adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.