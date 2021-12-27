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O ülke, arabadan inip ata binmeyi tartışıyor
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TIMETURK / EKONOMİ / O ülke, arabadan inip ata binmeyi tartışıyor

O ülke, arabadan inip ata binmeyi tartışıyor

Atla taşımacılık, 20. yüzyılın başlarında otomobillerin gelişiyle düşüşe geçmiş olsa da İspanya, sürdürülebilir bir ulaşım aracı olarak arabadan inip yeniden atlara binmeyi tartışıyor.

26 Dakika Önce
2021-12-27 22:55:07
O ülke, arabadan inip ata binmeyi tartışıyor

Yapılan araştırmaya göre, trafikte atlar tercih edilmeye başlarsa İspanya'daki sera gazı emisyonları yüzde 25 oranında azalacak. Veterinerler, bir atla günde 15 ila 25 kilometre arasında seyahat edilebileceğini söylüyor. Türk Telekom

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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