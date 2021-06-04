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Nurkan Aydoğan “Bankacılık Sektöründe Çok Yönlü Olmak Önemli”

Çok Yönlü olmanın her zaman için artı bir özellik olduğunu vurgulayan Nurkan Aydoğan “Özellikle bankacılık sektöründe çok yönlü olmak önemlidir. Bankacılık birden fazla iş ile uğraşabilmenin ve bu işlerin altından başarı ile kalabilmenin önemli olduğu bir sektördür. Çok Yönlü olan bir insan için kolay olan bu sektör, tek bir iş ile uğraşan ve gelişime kapalı olan insanlar için zor ve sıkıcıdır.” Diyerek çok yönlü olmanın bankacılık sektöründeki önemine vurgu yaptı.

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Google News - Timeturk
04.06.2021 22:04:53
Nurkan Aydoğan “Bankacılık Sektöründe Çok Yönlü Olmak Önemli”

Başarılı bankacı Nurkan Aydoğan, “Günümüzde eskisi kadar tek işle uğraşan ve tüm dikkatini tek işe veren insanlar pek kalmadı. Özellikle birden çok alanda profesyonel olabilmenin birçok örneği de mevcuttur. Tam da bu nedenle iş alanında çok yönlü olmak çalışan bireyler için birer avantajdır. Çok yönlülük aynı anda birden fazla iş ile ilgilenebilmek ve farklı alanlara yönelebilmek anlamına gelmektedir.” şeklindeki sözleri ile çok yönlülüğün günümüzde ne kadar önemli olduğunu dile getirdi.

Nurkan Aydoğan “Bazı sektörlerde çalışan bireyler arasında çok yönlü olan birisi tek bir iş ile uğraşan diğer çalışana göre daha fazla kariyer ve başarı elde etmiş olmaktadır. Bu neden ile çalışanların birden fazla iş ile uğraşmaları yani çok yönlü olmaları beklenmektedir. Tabi ki çok yönlü olabilmek için birçok beceriye de sahip olmak gerekir. Ya da kişinin devamlı olarak kendini geliştirmeye açık olması beklenir. Burada iş çalışana düştüğü kadar işverene de düşmektedir. İşverenin teşvik etmesi ve çalışanı motive etmesi de önemli bir koşuludur.” Diyerek çok yönlü olma ve çok yönlü çalışma ile ilgili çoğu işverenin düşüncelerini ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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