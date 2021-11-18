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TIMETURK / EKONOMİ / Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, asgari ücrette enflasyon oranı üstünde bir artış olacağını söyledi.

42 Dakika Önce
2021-11-18 12:50:30
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, asgari ücrette beklenen artışa değindi.

Kurtulmuş, "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" dedi.

EYT düzenlemesiyle ilgili ise Kurtulmuş, "Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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