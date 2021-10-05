Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında Norveç gelmektedir. Norveç’te çalışmak veyahut Norveç’te asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki Norveç’te asgari ücret ne kadar? Norveç’te asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Norveç’te saatlik çalışma ücreti ne kadar? Norveç’te yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? Norveç’te asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında Norveç gelmektedir. Norveç'te çalışmak veyahut Norveç'te asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki Norveç'te asgari ücret ne kadar? Norveç'te asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Norveç'te saatlik çalışma ücreti ne kadar? Norveç'te yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? Norveç'te asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Hayat standartları birçok Avrupa ülkesine göre yüksek olan Norveç, asgari ücret ile çalışan vatandaşlarına bu noktada ortalama bir maaş imkanı sunmaktadır. Ulusal Para Fonu tarafından açıklanan verilere göre Norveç, kişi başına satın alma gücü paritelerine göre 2020 itibari ile 6.sırada 64,856 değeri ile yer almaktadır. Diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça yüksek bir satın alma gücüne sahip olan Norveç, Türkiye'den de daha yüksek bir alım gücüne sahiptir. Norveç'te 2021 itibari ile asgari ücret çeşitli gruplar şeklinde belirlenmektedir. Bu gruplar şöyledir;

Temizlik İşçileri; saatlik asgari ücret, 187,66 NOK

18 yaş altındaki çalışanlar için; 139,62 NOK

Turizm ve hasat işçileri; saatlik asgari ücret, 123,15 NOK

18 yaş altındaki çalışanlar için; 103,15 NOK

İnşaat işçileri; vasıflı işçiler için; 209,70 NOK

Vasıfsız işçiler için; 188,40 NOK

18 yaş altındaki çalışanlar için; 126,50 NOK

(1 Euro: 9,97 Norveç Kronu)

Norveç'te çalışma saatleri nasıldır?

Norveç birçok Avrupa ülkesinden daha az bir çalışma saati uygulaması kullanmaktadır. Birçok kurumda haftalık çalışma saatleri 27.29 olarak belirlenmiştir.

Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Norveç'te ortalama maaş; 30.374 Kron

Norveç'te muhasebeci maaşı; 41.312 Kron

Norveç'te sekreter maaşı; 24.297 Kron

Norveç'te ofis asistanı maaşı; 26.728 Kron

Norveç'te çiftçi maaşı; 17.924 Kron

Norveç'te veteriner hekim maaşı; 56.500 Kron

Norveç'te denizci maaşı; 25.207 Kron

Norveç'te araba tamircisi maaşı; 34.326 Kron

Norveç'te oto elektrikçi maaşı; 36.757 Kron

Norveç'te otomobil mühendisi maaşı; 56.500 Kron

Norveç'te finans danışmanı maaşı; 56.500 Kron

Norveç'te duvarcı maaşı; 27.637 Kron

Norveç'te inşaat işçisi maaşı; 26.728 Kron

Norveç'te vinç operatörü maaşı; 43.437 Kron

Norveç'te mimar maaşı; 49.208 Kron

Norveç'te mühendis maaşı; 57.103 Kron

Norveç'te elektrik mühendisi maaşı; 57.409 Kron

Norveç'te makine mühendisi maaşı; 51.944 Kron

Norveç'te inşaat mühendisi maaşı; 53.457 Kron

Norveç'te kaynakçı maaşı; 38.576 Kron

Norveç'te çatı ustası maaşı; 24.910 Kron

Norveç'te çağrı merkezi operatörü maaşı; 23.694 Kron

Norveç'te İngilizce öğretmeni maaşı; 39.179 Kron

Norveç'te öğretmen maaşı; 42.222 Kron

Norveç'te tercüman maaşı; 37.054 Kron

Norveç'te çevirmen maaşı; 40.700 Kron

Norveç'te diş hekimi maaşı; 120.283 Kron

Norveç'te doktor maaşı; 97.803 Kron

Norveç'te tıp asistanı maaşı; 29.465 Kron

Norveç'te hemşire maaşı; 49.811 Kron

Norveç'te avukat maaşı; 73.505 Kron

Norveç'te aşçı maaşı; 23.388 Kron

Norveç'te otel işçisi maaşı; 21.830 Kron

Norveç'te garson maaşı; 17.618 Kron

Norveç'te temizlik işçisi maaşı; 20.354 Kron

Norveç'te hizmetçi maaşı; 18.527 Kron

Norveç'te elektrikçi maaşı; 38.269 Kron

Norveç'te makine operatörü maaşı; 34.623 Kron

Norveç'te CNC operatörü maaşı; 27.637 Kron

Norveç'te bebek bakıcısı maaşı; 16.096 Kron

Norveç'te çocuk bakıcısı maaşı; 27.294 Kron

Norveç'te yaşlı bakıcısı maaşı; 22.479 Kron

Norveç'te güvenlik görevlisi maaşı; 22.479 Kron

Norveç'te gece bekçisi maaşı; 14.584 Kron

Norveç'te kamyon şoförü maaşı; 38.576 Kron

Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar?

Avrupa ülkelerinde 2021 verilerine göre brüt asgari ücret miktarı şöyledir;

Lüksemburg 2202 Euro

İrlanda 1724 Euro

Hollanda 1685 Euro

Belçika 1626 Euro

Almanya 1614 Euro

Fransa 1555 Euro

İspanya 1108 Euro

Slovenya 1024 Euro

Malta 785 Euro

Portekiz 776 Euro

Yunanistan 758 Euro

Litvanya 642 Euro

Slovakya 623 Euro

Polonya 614 Euro

Estonya 584 Euro

Çekya 579 Euro

Hırvatistan 563 Euro

Letonya 500 Euro

Romanya 458 Euro

Macaristan 442 Euro

Türkiye 392 Euro

Bulgaristan 332 Euro

Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te asgari ücret uygulaması bulunmamaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.