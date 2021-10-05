Norveç'te asgari ücret ne kadar?
Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında Norveç gelmektedir. Norveç’te çalışmak veyahut Norveç’te asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki Norveç’te asgari ücret ne kadar? Norveç’te asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Norveç’te saatlik çalışma ücreti ne kadar? Norveç’te yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? Norveç’te asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?
2021-10-05 01:36:09
Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında Norveç gelmektedir. Norveç'te çalışmak veyahut Norveç'te asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki Norveç'te asgari ücret ne kadar? Norveç'te asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Norveç'te saatlik çalışma ücreti ne kadar? Norveç'te yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? Norveç'te asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?
Hayat standartları birçok Avrupa ülkesine göre yüksek olan Norveç, asgari ücret ile çalışan vatandaşlarına bu noktada ortalama bir maaş imkanı sunmaktadır. Ulusal Para Fonu tarafından açıklanan verilere göre Norveç, kişi başına satın alma gücü paritelerine göre 2020 itibari ile 6.sırada 64,856 değeri ile yer almaktadır. Diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça yüksek bir satın alma gücüne sahip olan Norveç, Türkiye'den de daha yüksek bir alım gücüne sahiptir. Norveç'te 2021 itibari ile asgari ücret çeşitli gruplar şeklinde belirlenmektedir. Bu gruplar şöyledir;
Temizlik İşçileri; saatlik asgari ücret, 187,66 NOK
18 yaş altındaki çalışanlar için; 139,62 NOK
Turizm ve hasat işçileri; saatlik asgari ücret, 123,15 NOK
18 yaş altındaki çalışanlar için; 103,15 NOK
İnşaat işçileri; vasıflı işçiler için; 209,70 NOK
Vasıfsız işçiler için; 188,40 NOK
18 yaş altındaki çalışanlar için; 126,50 NOK
(1 Euro: 9,97 Norveç Kronu)
Norveç'te çalışma saatleri nasıldır?
Norveç birçok Avrupa ülkesinden daha az bir çalışma saati uygulaması kullanmaktadır. Birçok kurumda haftalık çalışma saatleri 27.29 olarak belirlenmiştir.
Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?
Norveç'te ortalama maaş; 30.374 Kron
Norveç'te muhasebeci maaşı; 41.312 Kron
Norveç'te sekreter maaşı; 24.297 Kron
Norveç'te ofis asistanı maaşı; 26.728 Kron
Norveç'te çiftçi maaşı; 17.924 Kron
Norveç'te veteriner hekim maaşı; 56.500 Kron
Norveç'te denizci maaşı; 25.207 Kron
Norveç'te araba tamircisi maaşı; 34.326 Kron
Norveç'te oto elektrikçi maaşı; 36.757 Kron
Norveç'te otomobil mühendisi maaşı; 56.500 Kron
Norveç'te finans danışmanı maaşı; 56.500 Kron
Norveç'te duvarcı maaşı; 27.637 Kron
Norveç'te inşaat işçisi maaşı; 26.728 Kron
Norveç'te vinç operatörü maaşı; 43.437 Kron
Norveç'te mimar maaşı; 49.208 Kron
Norveç'te mühendis maaşı; 57.103 Kron
Norveç'te elektrik mühendisi maaşı; 57.409 Kron
Norveç'te makine mühendisi maaşı; 51.944 Kron
Norveç'te inşaat mühendisi maaşı; 53.457 Kron
Norveç'te kaynakçı maaşı; 38.576 Kron
Norveç'te çatı ustası maaşı; 24.910 Kron
Norveç'te çağrı merkezi operatörü maaşı; 23.694 Kron
Norveç'te İngilizce öğretmeni maaşı; 39.179 Kron
Norveç'te öğretmen maaşı; 42.222 Kron
Norveç'te tercüman maaşı; 37.054 Kron
Norveç'te çevirmen maaşı; 40.700 Kron
Norveç'te diş hekimi maaşı; 120.283 Kron
Norveç'te doktor maaşı; 97.803 Kron
Norveç'te tıp asistanı maaşı; 29.465 Kron
Norveç'te hemşire maaşı; 49.811 Kron
Norveç'te avukat maaşı; 73.505 Kron
Norveç'te aşçı maaşı; 23.388 Kron
Norveç'te otel işçisi maaşı; 21.830 Kron
Norveç'te garson maaşı; 17.618 Kron
Norveç'te temizlik işçisi maaşı; 20.354 Kron
Norveç'te hizmetçi maaşı; 18.527 Kron
Norveç'te elektrikçi maaşı; 38.269 Kron
Norveç'te makine operatörü maaşı; 34.623 Kron
Norveç'te CNC operatörü maaşı; 27.637 Kron
Norveç'te bebek bakıcısı maaşı; 16.096 Kron
Norveç'te çocuk bakıcısı maaşı; 27.294 Kron
Norveç'te yaşlı bakıcısı maaşı; 22.479 Kron
Norveç'te güvenlik görevlisi maaşı; 22.479 Kron
Norveç'te gece bekçisi maaşı; 14.584 Kron
Norveç'te kamyon şoförü maaşı; 38.576 Kron
Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar?
Avrupa ülkelerinde 2021 verilerine göre brüt asgari ücret miktarı şöyledir;
Lüksemburg 2202 Euro
İrlanda 1724 Euro
Hollanda 1685 Euro
Belçika 1626 Euro
Almanya 1614 Euro
Fransa 1555 Euro
İspanya 1108 Euro
Slovenya 1024 Euro
Malta 785 Euro
Portekiz 776 Euro
Yunanistan 758 Euro
Litvanya 642 Euro
Slovakya 623 Euro
Polonya 614 Euro
Estonya 584 Euro
Çekya 579 Euro
Hırvatistan 563 Euro
Letonya 500 Euro
Romanya 458 Euro
Macaristan 442 Euro
Türkiye 392 Euro
Bulgaristan 332 Euro
Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te asgari ücret uygulaması bulunmamaktadır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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