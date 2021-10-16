DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Irak'taki seçim sonuçları resmen açıklandı
Eski İran Merkez Bankası Başkanına 10 yıl hapis cezası
New York’taki ünlülerin hapishanesi kapanıyor
Milli yüzücüler Talya Erdoğan ve Meriç Uygun, Sırbistan'da birinci oldu
Suriye Milli Ordusu: Operasyonları yeniden başlatmaya hazırız
'Sibirya Cehenneminden Kaçan İlk Türk Casus'un hikayesini torunu yazdı
Çöpten arındırıldı, turizme kazandırıldı
Güvenli gıdada kritik uygulamalar
Sadr rest çekti: Seçim sonuçlarını tanımayacağız
Macron'dan dikkat çeken adım
Beyrut’taki olaylarda bir askere soruşturma
Keşmir' çatışma: 2'si sivil 8 kişi öldü
Koronavirüs Tablosu Açıklandı
Temizlik işçisi 500 bin TL buldu
Ekmeğinize sahip çıkıyor musunuz?

TIMETURK / EKONOMİ / Nohut ve amonyak ihracatı izne bağlandı

Nohut ve amonyak ihracatı izne bağlandı

İhracı kayda bağlı ürünler listesine nohut, sülfürik asit ve saf amonyak dahil edildi.

11 Saat Önce
2021-10-16 18:17:13
Nohut ve amonyak ihracatı izne bağlandı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle hracı kayda bağlı mallar listesine nohut (garbanzos), sülfürik asit (oleum) ve saf amonyak eklendi.

Ticaret Bakanlığı, nohut ihracatının kayda bağlanma gerekçelerini açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler neticesinde, son dönemde yaşanan kuraklık, verim ve kalite sorunları karşısında yurt içi arz-yurt dışı talep dengesi ve fiyat istikrarının korunması noktasında nohut ihracatında gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasına yönelik ihracatın yakından takibine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Ayrıca, 12 Ekim'de yayımlanan bir başka tebliğ değişikliğiyle tarım sektöründe bitkisel üretimin olumsuz etkilenmesinin önlenmesi, yurt içi talep durumu ve ihracata yönelik gereken önlemlerin zamanında alınabilmesini teminen kimyasal gübrelerin tamamı için kayıt uygulaması getirildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu uygulamayı müteakip Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan istişareler neticesinde, kimyasal gübrelerin ham maddelerinden olan 'sülfürik asit' ve 'amonyak' ihracatının da yakından takip edilmesinin, kimyasal gübre arz güvenliği, yurt içi talep durumu ve ihracata yönelik gereken önlemlerin zamanında alınabilmesine fayda sağlayacağı değerlendirilmiştir." AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş