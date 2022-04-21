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TIMETURK / EKONOMİ / Nisan sigara zammı ne kadar? Sigaraya zam mı geldi? Güncel sigara fiyatları ne kadar?

Nisan sigara zammı ne kadar? Sigaraya zam mı geldi? Güncel sigara fiyatları ne kadar?

Nisan sigara zammı ne kadar? Yılın ilk ayında yapılan 2 TL'nin ardından mart ayında 6 TL daha zam yapılmıştı. Nisan ayına girdiğimizde ilk sorulan soruların başında 'Sigara fiyatlarına zam gelecek mi?' oldu. Peki ama güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-04-21 14:07:45
Nisan sigara zammı ne kadar? Sigaraya zam mı geldi? Güncel sigara fiyatları ne kadar?

Nisan sigara zammı ne kadar? Yılın ilk ayında yapılan 2 TL'nin ardından mart ayında 6 TL daha zam yapılmıştı. Nisan ayına girdiğimizde ilk sorulan soruların başında "Sigara fiyatlarına zam gelecek mi?" oldu. Peki ama güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Sigaraya zam mı geldi?

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yapığı payaşımda "Alkol ve sigarada yeni zamlara hazır mıyız?" paylaşımından sonra sigara fiyatlarında zam beklentisi arttı.

Sigara fiyatlarına 1,5 - 2 lira zam gelebileceği iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Fakat sigara zammının yapılıp yapılmayacağı henüz kesinlik kazanmadı.

Güncel sigara fiyatları ne kadar?

Dalgalanan sigara fiyatlarının güncel listesi aşağıda yer alıyor.

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Winston Xsence: 24 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

L&M: 23,50 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Rothmans: 23,50 TL

Muratti: 25,00 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Viceroy: 24,00 TL

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL .

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