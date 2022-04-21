Nisan sigara zammı ne kadar? Sigaraya zam mı geldi? Güncel sigara fiyatları ne kadar?

Nisan sigara zammı ne kadar? Yılın ilk ayında yapılan 2 TL'nin ardından mart ayında 6 TL daha zam yapılmıştı. Nisan ayına girdiğimizde ilk sorulan soruların başında 'Sigara fiyatlarına zam gelecek mi?' oldu. Peki ama güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte detaylar...