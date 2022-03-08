Nisan'da altın yükseliyor! Altın ne kadar arttı? 2022 Mart ayında altın alınmalı mı?

Nisan'da altın yükseliyor! Altının ons fiyatı yükseldi ve ekonomistler altın yatırımcılarını uyardı. Ekonomistlere göre, 6 aylık tahminlere göre ons fiyatı 2.050 dolardan 2.500 dolara yükseleceği düşünülüyor. Dolayısıyla altın alış ve satış fiyatlarına bu durum direkt yansıyacaktır. Peki ama altın ilerleyen süreçte ne kadar olacak? 2022 Nisan ve Mayıs ayında altın ne kadar olacak? Altın almalı mı? İşte merak edilen altın yükseliş oranı...

Altının ons fiyatı yükseldi ve ekonomistler altın yatırımcılarını uyardı. Ekonomistlere göre, 6 aylık tahminlere göre ons fiyatı 2.050 dolardan 2.500 dolara yükseleceği düşünülüyor. Dolayısıyla altın alış ve satış fiyatlarına bu durum direkt yansıyacaktır. Peki ama altın ilerleyen süreçte ne kadar olacak? 2022 Nisan ve Mayıs ayında altın ne kadar olacak? Altın almalı mı? İşte merak edilen altın yükseliş oranı...

Nisan'da altın yükseliyor!

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma son dönemde altın ve dolara yansıdı. Rusya'nın Ukrayna'ya girdiği gece 1902 dolar civarında seyreden altının ons fiyatı, bugün 2017 ile güne başladı. Sonuç olarak altın, savaşın ilk gününden bu yana yüzde 6 seviyesinde yükseldi.

ABD yatırım bankası olan Goldman Sachs, önceden yaptığı tahminleri revize etti. Goldman Sachs analistleri altının ons fiyatı için 3 aylık tahminlerini 1.950 dolardan 2.300 dolara, 6 aylık tahminlerini 2.050 dolardan 2.500 dolara, 1 yıllık beklentilerini ise 2.150 dolardan 2.500 dolara yükseltti.

Altın ne kadar arttı?

Koronavirüsün ardından düzelemeyen döviz kuru hala sarsıntılarla etkileniyor. Altın Rusya Ukrayna savaşı sonrasında yüzde 6 oranında artış gösterdi. Ekonomistlere göre daha da artacağı düşünülen altının ons fiyatı 2022 mart ayında 2017 civarında seyrediyor.

2022 Mart ayında altın alınmalı mı?

Ekonomistlerin altın fiyatlarıın artacağına ilişkin açıklamaları mevcut. Uzun vadeli altın alacak kişilerin altın alması, mantıklı bir yatırım aracı olarak gösteriliyor.

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