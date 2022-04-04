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TIMETURK / EKONOMİ / Nisan ayı kira artış oranı belli oldu

Nisan ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Mart ayı enflasyon verileri ile birlikte Nisan ayında yapılacak kira artışında uygulanacak tavan da belli oldu.

10 Dakika Önce
2022-04-04 10:20:17
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu

TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi, Mart 2022 raporunu yayımladı. Buna göre,

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,14, aylık yüzde 5,46 arttı artarken kira artış oranı da belli oldu. Verilere göre kira artışları da on iki aylık ortalamalar olan 29,88 düzeyinde olacak. .

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