DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Blinken: Çin dünya düzenine meydan okuyor
Tam kapanmada maaş çekmek serbest mi? Tam kapanmada emekliler maaş çekebilir mi?
Ankara-Sivas YHT hattı 4 Eylül'de açılıyor
İçişleri Bakanlığı’ndan izin belgesi açıklaması
Taksim camii açıldı mı? Taksim camisi açık mı?
Bangladeş'te tekne kazası: 26 ölü
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
Emeklilere maaş ve ikramiye ödemeleri başlıyor
İsrail askerinin yaraladığı Filistinli yaşlı kadın vefat etti
Bu cuma açılacak Taksim Camii'nde son düzenlemeler yapılıyor
TDV, Afganistan'da yetimlere iftar verdi
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Bakan Akar duyurdu: 7 terörist daha etkisiz hale getirildi
Intel, İsrail'de 600 milyon dolarlık ArGe merkezi kuracak
Çin Komünist Partisi’nin paylaşımı Hindistan’ı kızdırdı

İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

BURSA

20:07

04:16
20:07
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:52

04:02
19:52
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:35

03:46
19:35
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
19:18
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:03

03:28
19:03
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

ANKARA

19:52

04:02
SAHUR
19:52
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
SAHUR
19:18
İFTAR

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,68 artarken yıllık bazda ise yüzde 17,14 oldu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
03.05.2021 10:29:24
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,68 artarken yıllık bazda yüzde 17,14 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endersi nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,70 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 9,05 ile haberleşme, yüzde 10,21 ile eğitim ve yüzde 11,03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 29,31 ile ulaştırma, yüzde 22,27 ile ev eşyası ve yüzde 19,20 ile sağlık oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Nisan ayında azalış gösteren diğer ana grup yüzde 0,03 ile ev eşyası oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,56 ile sağlık ve yüzde 0,73 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla,yüzde 7,57 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 2,13 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2,09 ile eğitim oldu.

Yurt içi üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 35,17, aylık yüzde 4,34 arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 4,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,17 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,44 artış gösterdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan