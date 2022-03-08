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TIMETURK / EKONOMİ / Nikel fiyatlarında tarihi rekor!

Nikel fiyatlarında tarihi rekor!

Nikel fiyatları piyasalarda yaşanan açıkta sıkışma dolayısıyla 100 bin doları görerek rekor kırdı.

42 Dakika Önce
2022-03-08 09:43:49
Nikel fiyatlarında tarihi rekor!

Nikel fiyatlarında anormal fiyatlamalar rekor getirdi.

Elektrikli araçlar ve çelik sanayi için kritik önem taşıyan nikel açıkta yaşanan sıkışma dolayısıyla 100 bin doları aştı.

Açıkta sıkışma arz eksikliğinden dolayı fiyatların yükselme eğilimi olması durumunu anlatıyor. Özellikle hisse senedi ve emtia vadeli işlem kontratlarında açığa satış stratejisi, yatırımcılar tarafından yoğun olarak kullanılmaya başlandığında ve limitlerden ya da pozisyonların zarar etmeye başlamasından dolayı pozisyon kapatmaların da artmaya başladığı dönemlerde piyasalarda arz azalma eğilimine giriyor.

Bu durumda fiyatların artmasıyla beraber açığa satış işlemi yapmış olan yatırımcıların pozisyonları zarar etmeye başlıyor.

Diğer sanayi metallerinde de rekor gözleniyor. Çinko fiyatı da 4 bin 860 dolarla rekor seviyeye çıktı.

ÇİN'DE YÜKLÜ KISA POZİSYON RİSK YARATMIŞTI

Vadeli piyasalarda aldığı büyük pozisyonlar sebebiyle Çin'de ‘Big Shot' lakabıyla tanınan Xiang Guangda'nın fiziki üretimini hedge etmek amacıyla açtığı yüklü kısa pozisyonlar bir süre önce emtia piyasasının gündemine gelmişti.

Piyasalar LME stoklarının en az yarısını kapsayan varantları elinde toplayan yatırımcının yarattığı risklere dikkat çekmişti.

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