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TIMETURK / EKONOMİ / Nijerya, Türk İHA ve SİHA'larına talip oldu

Nijerya, Türk İHA ve SİHA'larına talip oldu

Etiyopya ve Fas'ın ardından Nijerya da Türk İHA ve SİHA'ları satın almak istiyor.

4 Saat Önce
2021-10-18 10:06:37
Nijerya, Türk İHA ve SİHA'larına talip oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ekim Pazar günü dört günlük Angola, Togo ve Nijerya turuna çıktı. Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Nijerya ve Angola ile birlikte potansiyeli yüksek ülkelerden olan Togo'ya yapılacak ziyaretlerle Türkiye ve Afrika arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi bekleniyor.

BOKO HARAM'LA MÜCADELEDE KULLANACAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turundaki son durağı Nijerya, Boko Haramla mücadelede Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'lara talip oldu.

FAS VE ETİYOPYA TALEPTE BULUNMUŞTU

Yerli İHA ve SİHA'lara Etiyopya ve Fas da talip olmuştu. İki ülke, Türkiye'de Baykar Savunma tarafından üretilen İHA ve SİHA satın almak için talepte bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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