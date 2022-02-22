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Niğde Belediyesi memur alımı ilanı | Niğde Belediyesi tekniker alımı ilanı

Niğde Belediyesi memur alımı ilanı | Niğde Belediyesi memur ve tekniker alım ilanı yayımladı. Resmi Gazete'de de yer alan ilan için kaç memur ve kaç tekniker alımı yapılacak? İşte detaylar...

15 Dakika Önce
2022-02-22 18:45:29
Niğde Belediyesi memur alımı ilanı | Niğde Belediyesi tekniker alımı ilanı

Niğde Belediyesi memur ve tekniker alım ilanı yayımladı. Resmi Gazete'de de yer alan ilan için kaç memur ve kaç tekniker alımı yapılacak? İşte detaylar...

Niğde Belediyesi memur ve tekniker alımı ilanı

Niğde İli Aktaş Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Başvuru şartları ve detayları için TIKLAYINIZ...

niğdee .

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