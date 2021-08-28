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NFT satışları rekor kırıyor: 1 ayda 900 milyon dolar harcandı
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TIMETURK / EKONOMİ / NFT satışları rekor kırıyor: 1 ayda 900 milyon dolar harcandı

NFT satışları rekor kırıyor: 1 ayda 900 milyon dolar harcandı

Geçtiğimiz 30 günde neredeyse 900 milyon dolar, NFT satın almak için harcandı.

30 Dakika Önce
2021-08-28 17:12:31
NFT satışları rekor kırıyor: 1 ayda 900 milyon dolar harcandı

Ağustos ayı, NFT sektörü için rekor bir ay olma yolunda ilerliyor. Geçtiğimiz 30 günde neredeyse 900 milyon dolar, NFT satın almak için harcandı.

İzleme kaynağı Nonfungible'ın verilerine göre, son 30 günde NFT'lere 896 milyon dolar harcandı. Ay sonuna kadar bu miktarın 900 milyon doları geçmesi ve gelişen sektör için yeni bir rekor olması bekleniyor.

Bu sayı, bir önceki rekorun görüldüğü ve NFT'lere 255 milyon doların harcandığı mayıs ayına göre üç kattan fazla artışı temsil ediyor. Ağustos ayında NFT'lere harcanan para, özellikle de CryptoPunks ve Axie Infinity sayesinde ciddi bir fırlama yaşadı.

SON 30 GÜNDEKİ NFT SATIŞLARI (USD)

Bu ay CryptoPunks'a 397 milyon dolar harcandı. Her bir CryptoPunks NFT'si, ortalama 214 bin dolara satıldı. Şimdiye kadar satılan en pahalı CryptoPunks NFT'si olan ve punk bir uzaylının maske takarak resmedildiği 7523 numaralı NFT ise haziran ayında 11,5 milyon dolara satıldı.

Kredi kartı devi Visa, geçtiğimiz günlerde 49,5 Ether (yaklaşık 150 bin dolar) karşılığında CryptoPunks satın aldığını duyurdu. Visa Kripto Başkanı Cuy Sheffield, konuyla ilgili şöyle bir açıklamada bulundu:

“CryptoPunks satın alımımız ile ilk adımımızı attık. Bu sektörde henüz yeni başlıyoruz.”

Çinli gazete Wu Blockchain, Çinli yatırımcıların CryptoPunks NFT'lerine akın ettiğini açıkladı. Akıllı telefon yazılım şirketi Meitu'nun kurucusu Cai Wensheng, 8236 numaralı CryptoPunks NFT'sini 125 ETH'ye satın aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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