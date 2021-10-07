NFT rüzgarına Cem Yılmaz da kapıldı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son zamanlarda gündemde olan NFT (Nonfungible Token) konusunda ilk adımını attı. Yılmaz bir platform üzerinden bir NFT işini satışa sundu.

Ünlü komedyen bir platform üzerinden bir NFT işini satışa sundu. Twitter hesabından satışla ilgili bir açıklama yapan Yılmaz, "Var mı NFT isteyen. İsteyene atıyorum. Deneme ya bişey değil .)" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın koleksiyonunun ilk çizimi için 5,5 WETH (yaklaşık 19 bin 500 dolar) teklif verildi. Diğer iki çiziminin her birisi de 2 WETH (7 bin 100 dolar) teklif aldı.

NFT nedir?

Türkçe karşılığı "değiştirilemez para-çip" olan non-fungible token (NFT) blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token demek. Alışılagelmiş coin ve token kavramından farklı biçimde çalışan NFT; benzersiz, değiştirilemez, orijinalliği ve mülkiyet hakkı mutlak olan bir varlık.

En basit tabirle değiştirilemez ve benzersiz olarak tarif edilebilecek nonfungible tokenler, birbirlerinin yerine geçemeyecek orijinallikte ve farklı değerlerde üretiliyor. NFT genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor. Kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrim içi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler gibi şekillerde karşımıza çıkar. Bunlara dijital sertifika da deniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.