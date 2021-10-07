Son zamanlarda birçok kişi tarafından araştırılan konuların başında NFT gelmektedir. Kripto para piyasasında adından sıkça söz ettiren NFT, değiştirilemez jetonlar anlamına gelen İngilizce “non-fungible tokens” adlı kelime grubundan gelmektedir. İnternet ortamında yer alan dijital eserlerin kayıt altına alınması ve bir nevi tescillenmesini sağlayan NFT, birçok kişi tarafından ilgiyle karşılanmaktadır. Video, GIF, şarkı, fotoğraf, tweet, gibi birçok dijital ögeyi içinde barındıran NFT, kripto para piyasasında sıklıkla kullanılan blockchain altyapısını kullanarak bu sistemi yürütmektedir. Peki NFT nedir? NFT ne işe yarar? NFT ne anlama gelmektedir? NFT kullanırken nelere dikkat edilmelidir? NFT vasıtasıyla alım-satım işlemi yapılabilir mi?

Son zamanlarda birçok kişi tarafından araştırılan konuların başında NFT gelmektedir. Kripto para piyasasında adından sıkça söz ettiren NFT, değiştirilemez jetonlar anlamına gelen İngilizce “non-fungible tokens” adlı kelime grubundan gelmektedir. İnternet ortamında yer alan dijital eserlerin kayıt altına alınması ve bir nevi tescillenmesini sağlayan NFT, birçok kişi tarafından ilgiyle karşılanmaktadır. Video, GIF, şarkı, fotoğraf, tweet, gibi birçok dijital ögeyi içinde barındıran NFT, kripto para piyasasında sıklıkla kullanılan blockchain altyapısını kullanarak bu sistemi yürütmektedir. Peki NFT nedir? NFT ne işe yarar? NFT ne anlama gelmektedir? NFT kullanırken nelere dikkat edilmelidir? NFT vasıtasıyla alım-satım işlemi yapılabilir mi?

Teknolojinin gelişmesi ile hayatımızı giren kripto para, son dönemlerde hızla büyüyen piyasalardan biridir. Tamamen sanal coinler üzerinden işlem gören kripto para piyasası, birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. NFT'de de bu piyasada adı sıkça duyulan tokenlerden biridir. Takas edilemeyen tokenler anlamına gelen NFT, internet ortamında yer alan dijital ögelerin bir nevi sertifikalanarak tescillenmesi işlemi olarak tarif edilebilir. Birçok kişi NFT'nin ne olduğunu ve bu sistemin nasıl işlediğini merak etmektedir. İşte tüm detayları ile NFT nedir? sorusunun cevabı…

NFT nedir? NFT ne işe yarar?

NFT, kripto para piyasasında yer edinen fakat bitcoin veyahut dolar, hisse senedi, altın gibi değiştirilebilen/takas edilebilen varlıklardan ziyade takas edilemeyen bir varlık türünü temsil etmektedir. Temel olarak, internet ortamında bulunan video, GIF, şarkı, fotoğraf, tweet ve diğer birçok dijital ögenin tescillenip koleksiyon haline getirilmesi olarak ifade edilir.

NFT (non-fungible tokens)'nin temel olarak üç özelliği vardır. Bu özellikler şöyledir;

NFT'ler bölünemezdir.

NFT'ler yıkılmazdır.

NFT'ler doğrulanabilirdir.

NFT sistemi vasıtasıyla dijital ortamda yer alan ögelerin orjinalleştirilmesi ve böylece maddi bir hale dönüştürülmesi sağlanmaktadır. Bu noktada internette yer alan spor kartları, kripto para piyasasında kullanılan cüzdanlar, herhangi bir web sitesine ait olan domain, IP adresi şeklinde yer edinen sanal araziler veyahut sanat eserleri gibi dijital ögeler NFT olarak sayılabilmektedir.

Yukarıda bahsedildiği gibi NFT, dijital ortamda yer alan ögelerin tescillenmesini sağlamaktadır. Bu sayede bu ögeler üzerinde bir telif hakkı bulunur. Bu noktada, dijital ortamda öge sahip olan kişiler, bu ögelerin satışından gelir elde edebilmektedir.

Dijital ortamda birçok ilginç öge NFT vasıtasıyla satılabilmektedir. NFT olarak satılan ögelerden biride Berners-Lee tarafından ortaya konulan İnternet'in kaynak kodu “World Wide Web (www)”dir.

Ülkemizde ise ünlü komedyen Cem Yılmaz, NFT furyasına katılan ünlüler arasında yerini aldı. Sosyal Medya üzerinden “Var mı NFT isteyen. İsteyene atıyorum. Deneme ya bişey değil :)” yazan Cem Yılmaz, OpenSea adındaki NFT pazarından kendi profilini paylaşarak bu alana girmiş oldu. Kendi çizimlerini burada paylaşan Cem Yılmaz, şu ana kadar 4 adet eserini takipçileri ile paylaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.