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TIMETURK / EKONOMİ / New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

1 Saat Önce
2021-07-26 23:45:39
New York borsası yükselişle kapandı

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Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 artarak 35.144,31 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 kazançla 4.422,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 artışla 14.840,7 puana yükseldi. Böylece üç endeks, kapanışta rekor seviyelere ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişeler devam ederken Çin ile ABD arasındaki gerilimin de etkisiyle güne düşüşle başlayan endeksler, gün içerisinde pozitif seyir izledi.

Analistler, Tesla, Apple, Microsoft, Alphabet başta olmak üzere ABD'li şirketlerin ikinci çeyrek bilançolarının yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın başlayacak temmuz ayı toplantısından çıkacak kararların yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede yeni konut satışları haziranda aylık yüzde 6,6 azalışla 676 bine inerek beklentilerin aksine düşüş kaydetti ve Nisan 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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