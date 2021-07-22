DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İtalya'da OHAL yıl sonuna kadar uzatıldı
Rus uzmanlar: Türkiye, bölgesel güç haline dönüştü
Ofise dönüşle birlikte siber saldırı da arttı
İnternette 2 milyardan fazla sipariş verdik
New York borsası yükselişle kapandı
Spotify Premium üyelik iptali nasıl yapılır?
Johnson'ı 'yalancılıkla' suçladı; parlamento oturumundan kovuldu
Bayram dönüşü yol uyarıları
Gıdada ambalaj yarar mı zarar mı?
Bakan Soylu açıkladı: Artvin’de 1 kişi kayıp
Biden'dan Küba yönetimine kınama
Instagram'da ne kadar güvendesiniz!
Bayramda kiralık villalara ilgi yoğun
Ukrayna'dan Rusya'ya ''Kuzey Akım 2'' tepkisi
İsrail'den ''Afrika Birliği'' kararı

TIMETURK / EKONOMİ / New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

2 Saat Önce
2021-07-22 23:58:11
New York borsası yükselişle kapandı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 artarak 34.823,35 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artışla 4.367,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 kazançla 14.684,6 puana yükseldi.

İşsizlik maaşı başvurularındaki beklenmedik artışın ardından güne yatay seyirle başlayan endeksler, kapanışa doğru yükseliş kaydetti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 17 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 51 bin kişi artarak 419 bine çıktı. Bu dönemde beklentilerin aksine artış gösteren ve 2 ayın en yüksek seviyesine çıkan işsizlik maaşı başvurularının 350 bin civarında gerçekleşmesi tahmin ediliyordu.

Öte yandan, ülkede ikinci el konut satışları 4 ay art arda kaydettiği düşüşün ardından haziranda aylık yüzde 1,4 artarak 5,86 milyona çıktı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,26 civarında gerçekleşti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH