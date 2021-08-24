DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

E-devletten bordro nasıl alınır? E-devletten bordro alınır mı?
Cezaevinden sızan görüntüler İran'ı karıştırdı
Bir sosisli sandviç hayatınızdan 35 dakika çalıyor
Dünyada bir ilk! Bitcoin bankamatikleri kuruluyor
ANALİZ: ABD, Irak’tan da çekiliyor; Irak'ta son durum...
New York borsası yükselişle açıldı
Merkez Bankası dolar rezervi ne kadar? Merkez Bankası döviz rezervi ne kadar?
Taliban’dan tahliye açıklaması: 31 Ağustos'ta tamamlanmasını istiyoruz
Borç yapılandırma bitti mi? KYK, Vergi, SGK borç yapılandırma uzatıldı mı?
ANALİZ: İran'ın Rusya ve İngiltere ile fotoğraf krizi
Muğla'da orman yangını
Türk dünyasının ilk astronotu Toktar Aubakirov hastaneye kaldırıldı
Afrika'da koronavirüs ölümleri 190 bini geçti
'Dünyanın En Büyük 250 Müteahhidi' belli oldu
2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

TIMETURK / EKONOMİ / New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

35 Dakika Önce
2021-08-24 17:04:49
New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 artışla 35.399 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artarak 4.486,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 kazançla 14.985 puana yükseldi.

Yeni haftaya yükselişle başlayan endeksler, pozitif seyrini sürdürdü.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Pfizer ile BioNTech'in Kovid-19 aşısına 16 yaş ve üstü için tam kullanım onayı vermesinin aşılama oranını artırabileceği ve ekonomik toparlanmaya yardımcı olabileceğine dair beklentiler etkili oldu.

Bu gelişmeler doğrultusunda ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 1,28 seviyelerine yükseldi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşmanın piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurgulayarak, Powell'ın konuşmasında varlık alımlarının azaltılmasının zamanlamasına dair ipuçlarının aranacağını belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş