New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 artışla 35.399 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artarak 4.486,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 kazançla 14.985 puana yükseldi.

Yeni haftaya yükselişle başlayan endeksler, pozitif seyrini sürdürdü.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Pfizer ile BioNTech'in Kovid-19 aşısına 16 yaş ve üstü için tam kullanım onayı vermesinin aşılama oranını artırabileceği ve ekonomik toparlanmaya yardımcı olabileceğine dair beklentiler etkili oldu.

Bu gelişmeler doğrultusunda ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 1,28 seviyelerine yükseldi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşmanın piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurgulayarak, Powell'ın konuşmasında varlık alımlarının azaltılmasının zamanlamasına dair ipuçlarının aranacağını belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.