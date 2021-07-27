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TIMETURK / EKONOMİ / New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

10 Dakika Önce
2021-07-27 23:33:11
New York borsası düşüşle kapandı

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Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 azalarak 35.058,52 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,46 azalışla 4.402,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,21 kayıpla 14.660,6 puana düştü.

Endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına ilişkin endişelerin de etkisiyle Apple, Microsoft ve Alphabet gibi, ABD'li büyük teknoloji firmalarının bilançoları öncesi gün boyu negatif seyir izledi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri, haziranda aylık yüzde 0,8 artışla beklentilerin altında yükseliş kaydetti.

S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi ise mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artarak rekor artış gösterdi.

Conference Board Tüketici Güven Endeksi de temmuzda aylık 0,2 puan artışla 129,1 seviyesine çıkarak 17 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Analistler, yatırımcıların, ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantısı'ndan yarın çıkacak kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını beklediğini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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